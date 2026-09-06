Markus Krösche spricht Klartext nach Gerüchten

Julius Schamburg 06.09.2026 • 18:39 Uhr Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche spricht offen über den Transfersommer und die Gerüchte um seine Person. Auch Trainer Adi Hütter meldet sich zu Wort.

Markus Krösche, Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt, hat auf den Wirbel um seine Person in den vergangenen Wochen reagiert und die Dinge ins rechte Licht gerückt.

„Es war eine turbulente Zeit“, sagte Krösche vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg bei DAZN : „Ein Sommertransferfenster, was nicht so einfach war.“

Krösche: „Haben unsere Ziele ganz gut erreicht“

Dabei sei der Markt speziell gewesen. „Normalerweise sind ja die Engländer immer relativ aktiv, gerade auch im deutschen Markt. Dieses Jahr haben sie in Deutschland schon signifikant weniger ausgegeben. […] Das haben alle Klubs dieses Jahr natürlich gespürt“, fuhr Krösche fort: „Am Ende haben wir unsere Ziele ganz gut erreicht.“

Fraglich ist allerdings, ob Krösche in Frankfurt auch nächstes Jahr noch als Kaderplaner agiert und seinen Vertrag (bis 30. Juni 2028) erfüllt. Anfang August berichtete SPORT1, dass sich Krösche eine neue Herausforderung gut vorstellen kann und sich eine mögliche Vertragsverlängerung in Frankfurt schwierig gestaltet.

„Für mich ist immer wichtig, was die Protagonisten sagen. Und da passt nie ein Blatt dazwischen, zwischen Aufsichtsrat und mir. Die anderen Dinge kann ich natürlich nicht beeinflussen. Die Protagonisten haben ganz klar signalisiert, dass es da überhaupt keine Diskussion gibt – und es gab auch keine Diskussion. Das ist das Wichtige für mich“, verdeutlichte Krösche am Sonntag.

Verlässt Krösche die Eintracht im Winter?

Der Manager verfügt über eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag: Für circa drei bis vier Millionen Euro könnten im Winter ausgewählte Vereine zuschlagen. Darunter der FC Bayern, Borussia Dortmund und einige Top-Klubs aus der Premier League – dazu zählt auch der FC Liverpool, der nach dem Rücktritt von Richard Hughes einen neuen Sportdirektor sucht.

Und dann wird Krösche noch ein kompliziertes Verhältnis zu Trainer Adi Hütter nachgesagt. „Natürlich unterhalten wir uns, wir diskutieren. Über so einen Sommer mit vielen Transfers diskutiert man natürlich auch. Jeder hat auch manchmal seine Meinung“, sagte der 45-Jährige und sprach von einem sehr guten Verhältnis: „Wir haben wirklich einen sehr, sehr guten Austausch. Das ist das Wichtigste. Am Ende geht es darum, dass beide das Beste dafür tun, einen guten Kader zusammenzustellen und erfolgreich zu sein.“