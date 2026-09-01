Vizemeister Borussia Dortmund hat offenbar wie angekündigt einen Ersatz für seinen verletzten Neuzugang Giannis Konstantelias gefunden. Medienberichten zufolge kommt der Engländer Ethan Nwaneri vom FC Arsenal. Laut Sky und The Athletic handelt es sich beim bevorstehenden Deal um eine einjährige Leihe ohne Kaufoption.
Medien: Dortmund vor Leihe von Arsenals Nwaneri
Nwaneri soll bereits auf dem Weg nach Dortmund sein, um noch den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Der 19-Jährige gilt als hochveranlagter Offensivspieler. Für den englischen Meister Arsenal absolvierte er bereits 51 Pflichtspiele, im vergangenen Halbjahr war er leihweise bei Olympique Marseille unter Vertrag.
„Wir haben einige Eisen im Feuer und jetzt muss man gucken, welches am besten geschmiedet werden kann“, hatte Trainer Niko Kovac noch am Montag mit Hinblick auf die Dortmunder Transferaktivitäten gesagt. Grund für den plötzlichen Handlungsbedarf beim BVB war die Verletzung von Konstantelias. Der Grieche erlitt beim 2:0 (2:0) gegen den Hamburger SV am ersten Bundesliga-Spieltag einen Kreuzbandriss im linken Knie und fällt monatelang aus.