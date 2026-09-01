Medien: Dortmund vor Leihe von Arsenals Nwaneri

SID 01.09.2026 • 10:08 Uhr Nach der Verletzung des Griechen Giannis Konstantelias wird der BVB offenbar noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv.

Vizemeister Borussia Dortmund hat offenbar wie angekündigt einen Ersatz für seinen verletzten Neuzugang Giannis Konstantelias gefunden. Medienberichten zufolge kommt der Engländer Ethan Nwaneri vom FC Arsenal. Laut Sky und The Athletic handelt es sich beim bevorstehenden Deal um eine einjährige Leihe ohne Kaufoption.

Nwaneri soll bereits auf dem Weg nach Dortmund sein, um noch den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Der 19-Jährige gilt als hochveranlagter Offensivspieler. Für den englischen Meister Arsenal absolvierte er bereits 51 Pflichtspiele, im vergangenen Halbjahr war er leihweise bei Olympique Marseille unter Vertrag.