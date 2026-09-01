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Medien: Dortmund vor Leihe von Arsenals Nwaneri

Medien: Dortmund vor Leihe von Arsenals Nwaneri

Nach der Verletzung des Griechen Giannis Konstantelias wird der BVB offenbar noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv.
Vor einer Leihe nach Dortmund: Ethan Nwaneri
© AFP/SID/GLYN KIRK
SID
Nach der Verletzung des Griechen Giannis Konstantelias wird der BVB offenbar noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv.

Vizemeister Borussia Dortmund hat offenbar wie angekündigt einen Ersatz für seinen verletzten Neuzugang Giannis Konstantelias gefunden. Medienberichten zufolge kommt der Engländer Ethan Nwaneri vom FC Arsenal. Laut Sky und The Athletic handelt es sich beim bevorstehenden Deal um eine einjährige Leihe ohne Kaufoption.

Nwaneri soll bereits auf dem Weg nach Dortmund sein, um noch den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Der 19-Jährige gilt als hochveranlagter Offensivspieler. Für den englischen Meister Arsenal absolvierte er bereits 51 Pflichtspiele, im vergangenen Halbjahr war er leihweise bei Olympique Marseille unter Vertrag.

„Wir haben einige Eisen im Feuer und jetzt muss man gucken, welches am besten geschmiedet werden kann“, hatte Trainer Niko Kovac noch am Montag mit Hinblick auf die Dortmunder Transferaktivitäten gesagt. Grund für den plötzlichen Handlungsbedarf beim BVB war die Verletzung von Konstantelias. Der Grieche erlitt beim 2:0 (2:0) gegen den Hamburger SV am ersten Bundesliga-Spieltag einen Kreuzbandriss im linken Knie und fällt monatelang aus.

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