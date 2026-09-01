Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Frankfurt vermeldet Abgang

Frankfurt vermeldet Abgang

Der Schwede Hugo Larsson geht zum FC Fulham. Einnahmen bringt der Deal aber kurzfristig nicht.
Eintracht Frankfurt deklassiert seinen Erstrundengegner, den Oberligisten SC St. Tönis, im DFB-Pokal - und das schon in der ersten Hälfte. Das Ergebnis zur Halbzeit stellt sogar einen Rekord dar.
SID
Der Schwede Hugo Larsson geht zum FC Fulham. Einnahmen bringt der Deal aber kurzfristig nicht.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat ganz kurz vor Transferschluss noch einen Spieler abgegeben – der erhoffte Gewinn wird allerdings erst im kommenden Jahr verbucht.

Wie die SGE mitteilte, wechselt der schwedische Nationalspieler Hugo Larsson zur Leihe mit Kaufverpflichtung, „die unter bestimmten Voraussetzungen greift“, zum FC Fulham in die Premier League. Medienberichten zufolge soll die Eintracht bis zu 25 Millionen Euro kassieren können.

Frankfurt verlängerte 2024 Larssons Vertrag

Der Mittelfeldspieler war 2023 vom Malmö FF nach Hessen gewechselt und hatte in seiner Premierensaison wettbewerbsübergreifend 38 Einsätze vorzuweisen.

Im Oktober 2024 verlängerten die Eintracht und Larsson den Vertrag frühzeitig um ein Jahr bis 2029.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite