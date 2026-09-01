Frankfurt vermeldet Abgang

SID 01.09.2026 • 23:22 Uhr Der Schwede Hugo Larsson geht zum FC Fulham. Einnahmen bringt der Deal aber kurzfristig nicht.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat ganz kurz vor Transferschluss noch einen Spieler abgegeben – der erhoffte Gewinn wird allerdings erst im kommenden Jahr verbucht.

Wie die SGE mitteilte, wechselt der schwedische Nationalspieler Hugo Larsson zur Leihe mit Kaufverpflichtung, „die unter bestimmten Voraussetzungen greift“, zum FC Fulham in die Premier League. Medienberichten zufolge soll die Eintracht bis zu 25 Millionen Euro kassieren können.

Frankfurt verlängerte 2024 Larssons Vertrag

Der Mittelfeldspieler war 2023 vom Malmö FF nach Hessen gewechselt und hatte in seiner Premierensaison wettbewerbsübergreifend 38 Einsätze vorzuweisen.