FC Bayern: Jamal Musiala feiert Kader-Rückkehr

SID 05.09.2026 • 17:44 Uhr Münchens Coach Vincent Kompany rotiert gegen Aufsteiger Schalke 04 in der Offensive durch. Musiala ist zurück auf der Bank, Karl in der Startelf.

Jamal Musiala kehrt beim Bundesliga-Spiel bei Aufsteiger Schalke 04 (18.30 Uhr im LIVETICKER) in den Kader des FC Bayern zurück.

Der 23 Jahre alte Nationalspieler, der nach seinen Zusammenbrüchen in der Vorbereitung beim Supercup gegen Dortmund (2:1) sowie beim Ligastart gegen den VfB Stuttgart (5:1) und im DFB-Pokal beim VfL Osnabrück (4:1) ausgesetzt hatte, nimmt zunächst auf der Bank Platz.

FC Bayern: Kane und Olise auf der Bank

Auch Harry Kane und Michael Olise sitzen zunächst draußen. Trainer Vincent Kompany rotiert anders als im Pokal unter der Woche ordentlich durch. Ismael Saibari rückt für Kane ins Sturmzentrum, Lennart Karl ersetzt Olise und feiert sein Startelf-Comeback.