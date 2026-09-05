FC Bayern: Jamal Musiala feiert Kader-Rückkehr

Jamal Musiala kehrt beim Bundesliga-Spiel bei Aufsteiger Schalke 04 (18.30 Uhr im LIVETICKER) in den Kader des FC Bayern zurück.
Musiala ist zurück!
Der 23 Jahre alte Nationalspieler, der nach seinen Zusammenbrüchen in der Vorbereitung beim Supercup gegen Dortmund (2:1) sowie beim Ligastart gegen den VfB Stuttgart (5:1) und im DFB-Pokal beim VfL Osnabrück (4:1) ausgesetzt hatte, nimmt zunächst auf der Bank Platz.
FC Bayern: Kane und Olise auf der Bank
Auch Harry Kane und Michael Olise sitzen zunächst draußen. Trainer Vincent Kompany rotiert anders als im Pokal unter der Woche ordentlich durch. Ismael Saibari rückt für Kane ins Sturmzentrum, Lennart Karl ersetzt Olise und feiert sein Startelf-Comeback.
Bei Schalke steht Neuzugang Robin Gosens beim ersten Bundesliga-Heimspiel nach 1204 Tagen erstmals in der Anfangsformation. Satoshi Tanaka ersetzt den rotgesperrten Ron Schallenberg, Edin Dzeko und der wiedergenesene Kapitän Kenan Karaman sind zunächst Ersatz.
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