Mutter nennt neue Details zu Karetsas

Gute Nachrichten zu Konstantinos Karetsas: Der Jungstar von Borussia Dortmund darf das Krankenhaus verlassen - seine Mutter gibt ein Update zu seinem Gesundheitszustand.

Konstantinos Karetsas hat das Krankenhaus verlassen. Wie die Mutter des jungen Profis von Borussia Dortmund erklärte, gibt es mittlerweile auch eine Begründung für die besorgniserregende Auswechslung des Griechen vor einigen Tagen.

„Die Durchblutungsstörungen waren offenbar auf Dehydrierung zurückzuführen“, sagte Irena Kistinis der belgischen Zeitung Het Nieuwsblad. „Kos konnte das Krankenhaus verlassen, was eine große Erleichterung ist.“ Der BVB bestätigte die Entlassung aus der Klinik auf SID-Anfrage ebenfalls.

Konstantinos Karetsas darf das Krankenhaus verlassen Konstantinos Karetsas darf das Krankenhaus verlassen © IMAGO/Kirchner-Media

Der Verein hatte am Vortag noch bekannt gegeben, dass sich der 18-Jährige weiter in der Klinik aufhalte. „Wir wollen der Sache schon ganz genau auf den Grund gehen“, hatte Sportdirektor Ole Book erklärt.

Karetsas: Beim BVB ist man „sehr vorsichtig“

Karetsas Mutter pflichtete bei: „Im Verein ist man sehr vorsichtig und will durch verschiedene Tests alle Möglichkeiten ausschließen.“ Die Familie des Offensivspielers lebte vor dem Wechsel nach Deutschland in Belgien, wo Karetsas für KRC Genk aufgelaufen war.

Der hochbegabte Jungstar war beim 3:2-Erfolg am Dienstag zum Auftakt in der Champions League nach 26 Minuten wegen Kreislaufproblemen vom Platz getragen worden. Noch am selben Abend war er in die Klinik eingeliefert worden.

Eine Rückkehr des Teenagers in den Kader für das Spiel am Samstag gegen den SC Paderborn (15.30 Uhr) hatten sowohl Book also auch Dortmunds Trainer Niko Kovac ausgeschlossen.

Der Zeitpunkt eines möglichen Comebacks ist offen. „Es ist schon klar, dass wir da erstmal die Gesundheit des Spielers und des Menschen in den Vordergrund stellen“, hatte Book erklärt.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach