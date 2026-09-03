Nach über 30 Jahren: Schalker Stadionsprecher hört auf

SID 03.09.2026 • 10:42 Uhr Ab dem kommenden Bundesliga-Heimspiel gegen Bayern München führt ein neuer Stadionsprecher auf Schalke durch den Spieltag.

Der FC Schalke 04 verändert künftig die Moderation seiner Heimspiele. Wie der Bundesligist am Donnerstagvormittag mitteilte, beendet Dirk Oberschulte-Beckmann nach mehr als 30 Jahren seine Tätigkeit als Stadionsprecher.

Der vor allem als „Quatscher“ bekannte 65-Jährige, dessen Stimme seit 1995 bei Heimspielen der Knappen zu hören war, hängt das Stadionmikrofon aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel, bleibt dem Verein aber weiterhin als Repräsentant erhalten.

Schalke bekommt neuen Stadionsprecher

„Wir alle können uns Schalke und die VELTINS-Arena ohne die legendäre Stimme von Dirk Oberschulte-Beckmann eigentlich kaum vorstellen“, sagte Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann. „Ich bedanke mich deshalb auch im Namen meiner Vorstandskollegen für viele wunderbare Jahre am Mikrofon, für seinen Einsatz und seine Liebe für Schalke 04.“

Auch Oberschulte-Beckmann blickte emotional auf seine Zeit zurück: „Schalke, die VELTINS-Arena und auch das Parkstadion sind für mich über all die Jahre viel mehr als ein Arbeitsplatz gewesen. Es war ein großes Privileg, die Spieltage mitgestalten und mit meiner Stimme begleiten zu dürfen.“

Für die neue Saison hat der Revierklub bereits einen Nachfolger gefunden: Kevin Gerwin (39) kommt als neuer Stadionsprecher zum Verein und wird den Spieltag künftig gemeinsam mit Kristina Laaser als Duo begleiten.