Paderborn „deutlich gefährlicher“ – aber immer noch ohne Tor

SID 06.09.2026 • 06:28 Uhr Gegen Freiburg verpassten die Paderborner Aufsteiger gleich mehrere Großchancen, auf das erste Tor in der Liga wartet der Klub dennoch geduldig.

Nach zwei Spieltagen wartet der SC Paderborn auf das erste Tor im Fußball-Oberhaus seit sechs Jahren – die bisherige „Offensivflaute“ bringt den Bundesliga-Aufsteiger aber noch nicht ins Hadern. So habe die Mannschaft beim Auftakt in Mainz laut ihres Trainers noch gar „nicht aufs Tor geschossen“, erklärte Mittelstürmer Steffen Tigges: „Jetzt war es schon mal deutlich gefährlicher.“ Seiner Mannschaft attestierte er den „Schritt nach vorne“ – doch für das Bestehen in der Liga braucht es Tore.

Die hatten die Paderborner auch dank des zur Pause eingewechselten Tigges mehrfach auf dem Fuß, immer wieder aber scheiterte die Offensive beim 0:1 gegen den SC Freiburg an sich selbst oder an Freiburg-Keeper Mio Backhaus. Selbstverständlich hätte er gerne den Ausgleich gemacht, sagte Tigges, dann würde man „jetzt vielleicht über etwas anderes reden“. Die Heimspiele habe der Klub nutzen wollen, „um sich zu behaupten“, erklärte der 28-Jährige trotzdem: „Das ist jetzt in den ersten beiden Spielen ganz gut gelungen.“