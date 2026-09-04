Paderborn verlängert mit Abwehrspieler Scheller

SID 04.09.2026 • 15:04 Uhr Der 24-Jährige spielt seit 2024 für den SCP und ist mittlerweile eine feste Größe.

Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn setzt weiter auf Tjark Scheller. Der Klub verkündete am Freitag die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Abwehrspieler, kommunizierte die Laufzeit jedoch nicht. Der 24 Jahre alte Scheller war im Sommer 2024 vom FC St. Pauli nach Paderborn gekommen, am vergangenen Wochenende gab er sein Bundesliga-Debüt.

„Tjark hat sich zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Er ist zweikampfstark, agiert enorm abgeklärt und immer mannschaftsdienlich“, sagte Paderborns Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange: „Auf und neben dem Platz ist er enorm zuverlässig, passt damit hervorragend zu unserem Paderborner Weg.“