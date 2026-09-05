Platzverweis für Fans des FC Bayern vor Schalke-Spiel

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Rund 500 Anhänger des deutschen Rekordmeisters haben vor dem Bundesliga-Spiel beim FC Schalke 04 (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) einen Platzverweis erhalten und dürfen nach SPORT1-Informationen das Stadion nicht betreten.
Bayern-Fans dürfen nicht ins Stadion
Fans des FC Schalke 04 und des FC Bayern geraten aneinander. Ein Großteil der Münchner Anhänger erhält einen Platzverweis.
Die mitgereisten Supporter sollen sich ein Handgemenge mit den Heimfans der Königsblauen geleistet haben und anschließend erkennungsdienstlich behandelt worden sein – Ausgang ungewiss.
Klar ist nur: Nach der Datenerfassung müssen sie den Heimweg mit dem Bus antreten. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz vor der Veltins-Arena.