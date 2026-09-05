Platzverweis für Fans des FC Bayern vor Schalke-Spiel

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Rund 500 Anhänger des deutschen Rekordmeisters haben vor dem Bundesliga-Spiel beim FC Schalke 04 (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) einen Platzverweis erhalten und dürfen nach SPORT1-Informationen das Stadion nicht betreten.

Die mitgereisten Supporter sollen sich ein Handgemenge mit den Heimfans der Königsblauen geleistet haben und anschließend erkennungsdienstlich behandelt worden sein – Ausgang ungewiss.