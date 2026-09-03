Reitz fehlt Leipzig wochenlang

SID 03.09.2026 • 14:24 Uhr Rocco Reitz fehlt RB Leipzig in den kommenden Wochen. Der Neuzugang zieht sich im Training eine Muskelverletzung zu.

Bundesligist RB Leipzig muss wochenlang auf Mittelfeldspieler Rocco Reitz verzichten. Der 24-Jährige hat sich im Training eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, wie die Sachsen am Donnerstag mitteilten. Der Zugang von Borussia Mönchengladbach werde daher „mehrere Wochen“ ausfallen.

Reitz hatte am vergangenen Wochenende beim 3:0-Heimsieg gegen seinen Ausbildungsverein sein Bundesliga-Debüt für RB gegeben und den Treffer zum Endstand erzielt. Reitz war im Sommer für 20 Millionen Euro nach Leipzig gewechselt.