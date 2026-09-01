Bundesligist macht Rekord-Transfer perfekt!

SID 01.09.2026 • 12:14 Uhr Union Berlin gibt Ilyas Ansah nach nur einem Jahr ab - und das als Rekordverkauf.

Bundesligist Union Berlin und Stürmer Ilyas Ansah gehen nach nur einem Jahr getrennte Wege. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wechselt der 21-Jährige in die Premier League zum Aufsteiger Hull City.

Laut Medienberichten beträgt das Gesamtpaket für den Angreifer, der bei seinem neuen Klub einen Vertrag bis 2031 erhält, mindestens 21 Millionen Euro. Damit löst Ansah Taiwo Awoniyi (rund 20,5 Millionen), der 2022 zu Nottingham Forest gegangen war, als Rekordverkauf der Köpenicker ab.

„Das Interesse aus England und das Angebot von Hull City waren sowohl für den Spieler als auch für uns als Verein sehr attraktiv“, sagte Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball. Nach konstruktiven Gesprächen mit allen Beteiligten habe man sich deshalb gemeinsam dazu entschieden, Ansahs Wechselwunsch in die Premier League nachzukommen.

Union zahlte vor einem Jahr nur vier Millionen

Im Sommer 2025 war der U21-Nationalspieler für kolpotierte vier Millionen Euro vom SC Paderborn nach Berlin gekommen. Seitdem absolvierte er 37 Pflichtspiele für die Eisernen und erzielte dabei fünf Tore.