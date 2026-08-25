FC Bayern: Zukunft von Max Eberl offiziell geklärt

Johannes Vehren 25.08.2026 • 21:17 Uhr Der Vertrag von Sportvorstand Max Eberl beim FC Bayern wird verlängert. Diese Entscheidung fällt der Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeisters am Dienstag in einer Sitzung.

Es zeichnete sich bereits ab, nun ist es offiziell: Der FC Bayern hat auf seiner Aufsichtsratssitzung beschlossen, den 2027 auslaufenden Vertrag von Sportvorstand Max Eberl vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 zu verlängern. Das gab der deutsche Rekordmeister am Dienstagabend bekannt.

„Der FC Bayern ist für mich seit meiner Zeit in der Jugend eine Herzensangelegenheit. Genauso wie meinen Vorstandskollegen ist es mir daher ein Anliegen, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und im Sinne der gesamten FC-Bayern-Familie auch künftig alles für den sportlichen Erfolg einzubringen. Das Vertrauen des Aufsichtsrats ist ein wertvolles Zeichen, über das ich mich sehr freue“, wird Eberl in einer Mitteilung der Bayern zitiert.

In den vergangenen Wochen hatte vieles auf eine Verlängerung hingedeutet. Unter anderem bezifferte Ehrenpräsident Uli Hoeneß die Chancen, dass Eberl über 2027 hinaus bei den Münchenern angestellt ist, auf 100 Prozent.

FC Bayern: Eberls Transfers überzeugen den Aufsichtsrat

Damit ruderte der 74-Jährige zurück und entschuldigte sich zugleich bei Eberl, denn im Mai hatte er die Chancen auf einen Verbleib im Spiegel-Interview noch mit „60:40“ angegeben.

Ein Grund, warum der Aufsichtsrat derzeit hochzufrieden mit dem Sportvorstand ist, ist die sehr gut gelaufene Sommer-Transferperiode: Mit Nathaniel Brown und Ismael Saibari verpflichtete der 52-Jährige zwei Spieler, „die wir sehr gut gebrauchen können“, sagte Hoeneß Ende Juli. Man habe den Verpflichtungen im Aufsichtsrat „gern zugestimmt“.

Eberl arbeitet seit März 2024 für die Münchener, nach seinem Abschied von RB Leipzig hatte er einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Bayern-Präsident Hainer: „Klare Überzeugung“

„Kontinuität sorgt für Orientierung, Stabilität verschafft Stärke: Beides brauchen wir, um den FC Bayern auf höchstem Niveau konsequent weiterzuentwickeln. Gerade in dem dynamischen Wettbewerb, in dem man als internationaler Spitzenverein seinen Weg gehen muss, steht Beständigkeit für eine klare Überzeugung“, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer.