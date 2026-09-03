Schock-Diagnose erschüttert Gladbach

Leopold erleidet Kreuzbandriss

„Die Diagnose bestätigt leider unsere Befürchtungen“, sagte Sportchef Rouven Schröder: „Das ist sportlich bitter für uns. Aber vor allem ist das ein großer Rückschlag für Enzo und der wohl bitterste Start bei einem neuen Klub, der möglich ist. Wir stehen aber eng an seiner Seite, werden ihn nach seiner Operation in der Reha bestmöglich auf sein Comeback vorbereiten und unterstützen, damit er möglichst schnell sein erstes Bundesligaspiel absolvieren kann.“