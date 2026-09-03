Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss monatelang auf Mittelfeldspieler Enzo Leopold verzichten. Wie die Fohlen mitteilten, erlitt der 26-Jährige im Training am Mittwoch einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Das ergab eine MRT-Untersuchung.
Schock-Diagnose erschüttert Gladbach
Mittelfeldspieler Enzo Leopold wird Borussia Mönchengladbach monatelang fehlen. Der Neuzugang zieht sich im Training eine schwere Knieverletzung zu.
Damit werde der Neuzugang, der im Sommer von Hannover 96 nach Mönchengladbach gewechselt war, „in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung stehen“.
Leopold erleidet Kreuzbandriss
„Die Diagnose bestätigt leider unsere Befürchtungen“, sagte Sportchef Rouven Schröder: „Das ist sportlich bitter für uns. Aber vor allem ist das ein großer Rückschlag für Enzo und der wohl bitterste Start bei einem neuen Klub, der möglich ist. Wir stehen aber eng an seiner Seite, werden ihn nach seiner Operation in der Reha bestmöglich auf sein Comeback vorbereiten und unterstützen, damit er möglichst schnell sein erstes Bundesligaspiel absolvieren kann.“
Die Borussia empfängt am Samstag (15.30 Uhr) Aufsteiger SV Elversberg zum ersten Heimspiel der Saison.