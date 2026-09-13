Sorgen um Ouédraogo

Beim Bundesligaspiel gegen den HSV verletzt sich der Leipziger an der Schulter - und muss unter starken Schmerzen ausgewechselt werden. Nach dem Abpfiff gibt RB-Coach Demichelis ein Update.

Bitterer Nachmittag für Assan Ouédraogo: Der Nationalspieler ist bei der Partie zwischen RB Leipzig und dem Hamburger SV (Endstand: 5:0) unter starken Schmerzen ausgewechselt worden.

Nach einer halben Stunde versuchte der 20-Jährige, gegen Albert Grönbaek einen Ball an der Eckfahne abzuschirmen. Plötzlich ging Ouédraogo zu Boden und hielt sich die rechte Schulter.

Ouédraogo musste verletzt aus dem Spiel Ouédraogo musste verletzt aus dem Spiel © IMAGO/STEINSIEK.CH

Rückschlag für RB-Star: „Sieht nicht gut aus“

Schnell war klar: Für Ouédraogo würde es nach dem Zweikampf nicht weitergehen. Die Leipziger Mannschaftsärzte begleiteten den Offensivspieler, der sichtlich starke Schmerzen hatte und weiterhin seinen rechten Arm stabilisierte, vom Feld. Für ihn wurde Christopher Nkunku eingewechselt. Nach der Partie gab RB-Coach Martin Demichelis bei DAZN ein knappes Update zur Verletzung: „Wir müssen die Untersuchungen abwarten“, sagte er. „Aber es sieht nicht gut aus, muss ich ehrlich sagen.“

Doppelt bitter: Für Ouédraogo war es der erste Startelfeinsatz, nachdem er bereits zuvor mit einer Schulterverletzung ausgefallen war. Nun hat es den 20-Jährigen also offenbar erneut getroffen – und das nur wenige Tage, bevor Bundestrainer Jürgen Klopp seinen ersten Kader für die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft nominiert, für die Ouédraogo im vergangenen Jahr sein Debüt gefeiert hatte.

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