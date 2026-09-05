Spektakuläre BVB-Aufholjagd: Aus 0:2 mach 3:2!

Julius Schamburg 05.09.2026 • 17:25 Uhr Borussia Dortmund entführt drei Punkte aus Hoffenheim. Bei einer wilden Achterbahnfahrt läuft zunächst kaum etwas noch Plan - doch der BVB beweist Charakter und vor allem Serhou Guirassy dreht auf.

Borussia Dortmund hat bei der TSG Hoffenheim dank einer starken Aufholjagd doch noch einen Auswärtssieg eingefahren. Die Mannschaft von Niko Kovac kämpfte sich nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück und siegte mit 3:2 (0:1).

Leon Avdullahu brachte Hoffenheim in Führung (45.), Tim Lemperle erhöhte auf 2:0 (54.).

Guirassy glänzt bei BVB-Comeback

Doch der BVB gab sich nicht auf: Serhou Guirassy leitete die Aufholjagd mit seinem Treffer ein (61.) und setzte kurz darauf traumhaft Fábio Silva in Szene, der zum 2:2 traf (66.). In der Schlussphase unterlief Albian Hajdari dann ein Eigentor (87.).

Bitter für den BVB: Verteidiger Filippo Mane musste in der 33. Minute mit Oberschenkel-Problemen ausgewechselt werden. Für ihn kam Neuzugang Ethan Nwaneri in die Partie.

Damit haben die Schwarz-Gelben sechs Punkte auf dem Konto. Hoffenheim hingegen wartet weiter auf den ersten Punktgewinn.