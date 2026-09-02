Stuttgart gibt Chema nach England ab

SID 02.09.2026 • 07:14 Uhr Den spanischen Mittelfeldspieler zieht es in die Premier League. Der VfB erhält bis zu 23 Millionen für Chema.

Der VfB Stuttgart und Mittelfeldspieler Chema Andrés gehen nach nur einem Jahr wieder getrennte Wege. Wie der Klub bekanntgab, schließt sich der 21-Jährige Brighton & Hove Albion an. Laut Medienberichten zahlt der Premier-League-Klub bis zu 23 Millionen Euro für den Spanier, der einen Vertrag bis 2031 erhält.

„Kurzfristig“ habe sich für den Spieler die Option ergeben, nach England zu wechseln, erklärte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Aus sportlicher Sicht hätten wir Chema gerne gehalten, dem gegenüber stand der Wechselwunsch des Spielers. Wir haben den Transfer an entsprechende finanzielle Bedingungen geknüpft, die erfüllt wurden, sodass wir dem Transfer letztlich zugestimmt haben.“

Chema kam von Real Madrid