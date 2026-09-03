Schalker Kampfansage an den FC Bayern

SID 03.09.2026 • 15:14 Uhr Der FC Schalke 04 hat gegen den FC Bayern eine verheerende Bilanz, will sich aber nicht verstecken.

Aufsteiger Schalke 04 will sich in seinem ersten Bundesliga-Heimspiel seit 1204 Tagen nicht verstecken – und Rekordmeister Bayern München so gut es geht Paroli bieten.

„Wir müssen Samstag am späten Nachmittag sehr, sehr viel richtig machen – aber das trauen wir uns auch zu“, sagte Trainer Miron Muslic vor der Partie in der Veltins-Arena. Die Münchner seien „für jeden Gegner in dieser Liga die maximale Herausforderung. Dementsprechend sind wir auch vorbereitet.“

Generell habe er vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) „große Lust auf das erste Bundesliga-Spiel zu Hause. Und wir können uns schon sehr gut selbst einschätzen – und auch unsere Rolle in dieser Bundesliga-Saison“, sagte Muslic. Egal, wie das Spiel gegen den Branchenprimus ausgehe, „werden wir uns nicht aus der Bahn werfen lassen“, so Muslic.

Schalkes Horror-Bilanz gegen den FC Bayern

Das letzte Duell mit dem Rekordmeister verloren die Königsblauen am 13. Mai 2023 mit 0:6. Die bescheidene Bilanz aus den vergangenen zehn Liga-Spielen: null Punkte, 2:38 Tore.