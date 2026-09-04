Union wie Elversberg? Lustrinellis Plan für Leverkusen

SID 04.09.2026 • 14:57 Uhr Der Schweizer will Unions ersten Bundesliga-Sieg bei Bayer einfahren.

Gegner-Vorbereitung nach saarländischem Vorbild: Union Berlins Trainer Mauro Lustrinelli nimmt sich vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen ein Beispiel an der SV Elversberg.

„Sie haben gezeigt, wie man gegen Leverkusen ein gutes Spiel machen kann“, sagte der Schweizer am Freitag: „Eine gute Disziplin als Team und in Umschaltphasen mit der nötigen Effizienz. Sie haben für mich das perfekte Spiel gemacht.“

Dass Unions erster Liga-Sieg bei der Werkself am Samstag (15.30 Uhr) einer großen Herausforderung gleicht, ist Lustrinelli bewusst. „Sie können sehr gut spielen, wenn man ihnen Raum lässt. Gegen Elversberg hatten sie Pech mit dem Spielverlauf“, befand der 50-Jährige mit Blick auf Bayers Gegentore in der Anfangsphase.

Dennoch hat Lustrinelli in Leverkusen bereits einen erkennbar klassisch-spanischen Spielstil unter dem neuen Trainer Carles Martinez ausgemacht. „Je länger die Meisterschaft geht, werden sie sich entsprechend entwickeln“, sagte er.