Union wie Elversberg? Lustrinellis Plan für Leverkusen

Gegner-Vorbereitung nach saarländischem Vorbild: Union Berlins Trainer Mauro Lustrinelli nimmt sich vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen ein Beispiel an der SV Elversberg.
Union nimmt sich Vorbild an Elversberg
„Sie haben gezeigt, wie man gegen Leverkusen ein gutes Spiel machen kann“, sagte der Schweizer am Freitag: „Eine gute Disziplin als Team und in Umschaltphasen mit der nötigen Effizienz. Sie haben für mich das perfekte Spiel gemacht.“
Dass Unions erster Liga-Sieg bei der Werkself am Samstag (15.30 Uhr) einer großen Herausforderung gleicht, ist Lustrinelli bewusst. „Sie können sehr gut spielen, wenn man ihnen Raum lässt. Gegen Elversberg hatten sie Pech mit dem Spielverlauf“, befand der 50-Jährige mit Blick auf Bayers Gegentore in der Anfangsphase.
Dennoch hat Lustrinelli in Leverkusen bereits einen erkennbar klassisch-spanischen Spielstil unter dem neuen Trainer Carles Martinez ausgemacht. „Je länger die Meisterschaft geht, werden sie sich entsprechend entwickeln“, sagte er.
Lustrinelli versucht selbst, einen erfolgreichen Offensivfußball in Köpenick zu implementieren. Zuletzt hakte es jedoch vor allem defensiv: Fünf Gegentore kassierte Union in den ersten zwei Pflichtspielen. Sorgen macht das dem Schweizer jedoch nicht: „Wir haben drei Tore gegen Frankfurt bekommen und trotzdem nicht viele Chancen zugelassen. Ich sehe eine gewisse Entwicklung, wir sind auf dem richtigen Weg.“