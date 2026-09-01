VfB gibt Jovanovic ab

SID 01.09.2026 • 14:55 Uhr Der Offensivspieler wechselt nach Italien.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat seinen Kader auf der Transfer-Zielgeraden noch etwas ausgedünnt. Die Schwaben geben Lazar Jovanovic an den italienischen Erstligisten Udinese Calcio ab. Der 19 Jahre alte serbische U21-Nationalspieler hat für Stuttgart sechs Pflichtspiele bestritten.

Jovanovic besaß einen Vertrag bis 2029, in Udine unterschrieb er bis 2031. Als Ablöse erhielt der VfB Medienberichten zufolge 6,5 Millionen Euro, gekostet hatte er bei seinem Wechsel 2025 von Roter Stern Belgrad an den Neckar fünf Millionen.