VfB muss vorerst auf Tomás verzichten

Der VfB Stuttgart muss in den kommenden Wochen auf Stürmer Tiago Tomás verzichten. Wie Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag bekannt gab, hat sich der Portugiese im Training eine „kleine Muskelverletzung“ zugezogen und wird „erst nach der Länderspielpause wieder dabei sein“.
VfB-Stammspieler muss pausieren
Tomás hatte in den bisherigen beiden Pflichtspielen im DFB-Pokal bei Hansa Rostock (4:0) und beim Liga-Auftakt beim FC Bayern (1:5) in der Stuttgarter Startelf gestanden. Der VfB empfängt am Freitag (20.30 Uhr) im ersten Liga-Heimspiel der Saison den 1. FC Köln.
Tiago Tomás fällt einige Wochen aus
Bis zur Länderspielpause Ende September trifft der VfB noch in der Champions League auf Viking Stavanger aus Norwegen (9. September), in der Liga stehen die Duelle bei der TSG Hoffenheim (12. September) und gegen Borussia Dortmund (19. September) an.
Verzichten muss Hoeneß zudem weiterhin auf Torwart Dennis Seimen, Luca Jaquez, Dan-Axel Zagadou, Nikolas Nartey, Jeremy Arevalo und Justin Diehl. Lorenz Assignon ist derweil wieder voll ins Training eingestiegen, auch Chris Führich habe laut Hoeneß „große Teile der Woche mitgemacht“. Neuzugang Leo Sauer wird gegen Köln erstmals im Kader stehen.