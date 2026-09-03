VfB muss vorerst auf Tomás verzichten

SID 03.09.2026 • 13:27 Uhr Stuttgarts Tiago Tomás zieht sich im Training eine Muskelverletzung zu und wird erst nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen.

Der VfB Stuttgart muss in den kommenden Wochen auf Stürmer Tiago Tomás verzichten. Wie Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag bekannt gab, hat sich der Portugiese im Training eine „kleine Muskelverletzung“ zugezogen und wird „erst nach der Länderspielpause wieder dabei sein“.

Tomás hatte in den bisherigen beiden Pflichtspielen im DFB-Pokal bei Hansa Rostock (4:0) und beim Liga-Auftakt beim FC Bayern (1:5) in der Stuttgarter Startelf gestanden. Der VfB empfängt am Freitag (20.30 Uhr) im ersten Liga-Heimspiel der Saison den 1. FC Köln.

Tiago Tomás fällt einige Wochen aus

Bis zur Länderspielpause Ende September trifft der VfB noch in der Champions League auf Viking Stavanger aus Norwegen (9. September), in der Liga stehen die Duelle bei der TSG Hoffenheim (12. September) und gegen Borussia Dortmund (19. September) an.