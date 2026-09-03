Thioune lässt Füllkrug-Einsatz offen

SID 03.09.2026 • 14:36 Uhr Werder Bremens Trainer Daniel Thioune ist von Niclas Füllkrugs Qualität überzeugt. Dennoch könnte der Rückkehrer gegen Leipzig eine Pause bekommen.

Werder Bremens Trainer Daniel Thioune setzt bei Rückkehrer Niclas Füllkrug auf den Faktor Zeit.

Man wisse „um sein Potenzial und seine grundsätzliche Qualität. Und wenn die wieder da ist, wird er Tore schießen“, sagte Thioune vor der Partie gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER). Ob Füllkrug im ersten Heimspiel der Saison zum Einsatz kommt, ließ er offen.

Pause für Füllkrug? Das sagt Thioune

„Wenn ich das Gefühl habe, dass ihm eine Pause guttut, dann werde ich ihm diese Pause geben. Gerade wenn die Konkurrenten auffällig sind“, sagte Thioune: „Mein erster Gedanke ist, es über Minuten hinzubekommen.“