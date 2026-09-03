Werder Bremens Trainer Daniel Thioune setzt bei Rückkehrer Niclas Füllkrug auf den Faktor Zeit.
Thioune lässt Füllkrug-Einsatz offen
Man wisse „um sein Potenzial und seine grundsätzliche Qualität. Und wenn die wieder da ist, wird er Tore schießen“, sagte Thioune vor der Partie gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER). Ob Füllkrug im ersten Heimspiel der Saison zum Einsatz kommt, ließ er offen.
Pause für Füllkrug? Das sagt Thioune
„Wenn ich das Gefühl habe, dass ihm eine Pause guttut, dann werde ich ihm diese Pause geben. Gerade wenn die Konkurrenten auffällig sind“, sagte Thioune: „Mein erster Gedanke ist, es über Minuten hinzubekommen.“
Beim Ligastart gegen den SC Freiburg (1:4) hatte Füllkrug in der Startelf gestanden und war nach einer Stunde ausgewechselt worden. Dem Bremer Publikumsliebling, der an der Weser einst zum Nationalspieler und Bundesliga-Torschützenkönig avanciert war, mangelt es nach zwei Jahren bei West Ham United und AC Mailand an Spielpraxis.
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