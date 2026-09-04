"Wollen diese Brocken": Ilzer ohne Angst vor Fehlstart

SID 04.09.2026 • 15:12 Uhr Die Kraichgauer hatten ihr erstes Spiel überraschend verloren. Nun warten Gegner aus der Champions League.

Hoffenheims Trainer Christian Ilzer hat trotz der Auftakt-Niederlage in Köln und der bevorstehenden Hammeraufgaben gegen Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart keine Angst vor einem Fehlstart. „Die Gegner kommen gerade richtig für uns. Wir wollen gleich die Herausforderungen und diese Brocken“, sagte der 48-Jährige: „Wenn ein Sportler in den Windkanal geht, wird er nicht nur ein laues Lüftchen laufen lassen, weil er dann nicht die Erkenntnisse kriegt, die dich in der Technik weiterbringen.“

Er bevorzuge es, „gleich den Windkanal auf Vollgas zu drehen und ein Bewusstsein zu bekommen, wo wir uns entwickeln müssen und was wir noch zu tun haben, um eine Mannschaft zu werden, die konstant gute Ergebnisse liefern kann.“ Das Team sehe das schwere Auftaktprogramm als „große Chance, gegen richtige Kaliber zu bestehen“, führte Ilzer aus. Er spüre vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die „absolute Spitzenmannschaft“ aus Dortmund eine „sehr große“ Vorfreude in der Kabine.