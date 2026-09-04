"Wollen diese Brocken": Ilzer ohne Angst vor Fehlstart

Hoffenheims Trainer Christian Ilzer hat trotz der Auftakt-Niederlage in Köln und der bevorstehenden Hammeraufgaben gegen Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart keine Angst vor einem Fehlstart. „Die Gegner kommen gerade richtig für uns. Wir wollen gleich die Herausforderungen und diese Brocken“, sagte der 48-Jährige: „Wenn ein Sportler in den Windkanal geht, wird er nicht nur ein laues Lüftchen laufen lassen, weil er dann nicht die Erkenntnisse kriegt, die dich in der Technik weiterbringen.“
Ilzer fürchtet den Fehlstart nicht
Er bevorzuge es, „gleich den Windkanal auf Vollgas zu drehen und ein Bewusstsein zu bekommen, wo wir uns entwickeln müssen und was wir noch zu tun haben, um eine Mannschaft zu werden, die konstant gute Ergebnisse liefern kann.“ Das Team sehe das schwere Auftaktprogramm als „große Chance, gegen richtige Kaliber zu bestehen“, führte Ilzer aus. Er spüre vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die „absolute Spitzenmannschaft“ aus Dortmund eine „sehr große“ Vorfreude in der Kabine.
Fehlen wird dabei weiter Fisnik Asllani, der Toptorjäger soll aber nächste Woche wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Andrej Kramaric könnte dafür nach seiner Leisten-Operation weitere Spielminuten erhalten. „Wir müssen unser Spiel auf den Platz bringen, damit wir ihnen Probleme bereiten können“, betonte Ilzer: „Wenn das gelingt, kann es ein Spiel auf Augenhöhe werden, in dem Kleinigkeiten entscheiden. Dafür müssen wir mutig und intensiv genug sein.“