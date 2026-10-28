Eintracht Frankfurt nimmt bei der Suche nach einem Nachfolger von Ex-Sportvorstand Markus Krösche einen neuen Topkandidaten ins Visier. Eine andere Option hat sich wohl zerschlagen.

Die Suche von Eintracht Frankfurt nach einem Nachfolger für den verabschiedeten Sportvorstand Markus Krösche spitzt sich zu. Nach Informationen von SPORT1 ist Joti Chatzialexiou mittlerweile absoluter Topkandidat der Hessen. Der 50-Jährige ist derzeit als Sportvorstand für den 1. FC Nürnberg tätig.

Gleichzeitig gilt auch Marcel Schäfer, der aktuelle Geschäftsführer Sport von RB Leipzig, als ernstzunehmender Kandidat bei der SGE. Das berichtet auch Sky.

Joti Chatzialexiou könnte bei Eintracht Frankfurt auf Markus Krösche folgen Joti Chatzialexiou könnte bei Eintracht Frankfurt auf Markus Krösche folgen © IMAGO/Zink

Darum ist Spycher raus aus dem Rennen um die Krösche-Nachfolge

Nicht mehr im Rennen ist derweil nach SPORT1-Infos der Schweizer Christoph Spycher. Der einstige Fußballer mit Frankfurt-Vergangenheit ist nicht nur Sportvorstand der Young Boys, sondern auch Anteilseigner. Nach längerer Bedenkzeit entschied er sich gegen einen Schritt zu seinem Ex-Klub – auch, weil er die Anteile nicht abgeben wollte.

Und so rückte mit Chatzialexiou der vorherige Plan B (SPORT1 berichtete) verstärkt in den Fokus. Frankfurts Vorstandsvorsitzender Axel Hellmann hat die Gespräche bereits aufgenommen.

Chatzialexiou mit Vergangenheit bei Eintracht Frankfurt

Chatzialexiou war zwischen 2001 und 2008 bei der Eintracht als Jugendtrainer angestellt, er ist in Frankfurt geboren – ob und unter welchen Bedingungen der FCN ihn aber ziehen lassen würde, ist offen. Für den Club ist er seit 2024 tätig, zuvor arbeitete er in verschiedenen Funktionen für den DFB.

Krösche hatte jüngst um die Beendigung seiner Tätigkeit am Main gebeten. Nach fünf Jahren und zahlreichen Erfolgen auf dem Transfermarkt wurde er auf der Mitgliederversammlung in der Vorwoche emotional verabschiedet. Rund um seinen Abschied kamen neue Gerüchte über einen möglichen Wechsel zur AC Milan auf.

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