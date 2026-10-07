FC Bayern trauert um früheren Trainer Hans-Dieter Schmidt

Hans-Dieter Schmidt assistierte einst Jupp Heynckes und jubelte mit Hannover 96. Jetzt ist er im Alter von 78 Jahren verstorben.

Der FC Bayern trauert um Hans-Dieter Schmidt. Der frühere Trainer der zweiten Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters (1988 bis 1990) und Assistent des einstigen Chefcoaches Jupp Heynckes ist nach langer schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren friedlich verstorben.

Der in Hannover geborene Schmidt musste seine eigene Karriere als Mittelfeldspieler, unter anderem bei Hannover 96, mit 23 Jahren verletzungsbedingt beenden. Anschließend startete er seine Laufbahn als Coach, die ihn in fast vier Jahrzehnten zu zahlreichen nationalen wie internationalen Stationen führte.

1992 gewann er mit Hannover den DFB-Pokal

Ende der 1980er-Jahre kam er nach München. In der zweiten Bayern-Mannschaft betreute er spätere Profis wie Torhüter Sven Scheuer, Thomas Kastenmaier oder Allan Nielsen, auch der heutige Sportvorstand Max Eberl zählte als Eigengewächs zum Blickfeld.

Später arbeitete Schmidt bei 96 als Manager und verantwortete dort 1992 den sensationellen Gewinn des DFB-Pokals des Zweitligisten mit. Auch in Ägypten, Saudi-Arabien, Kuwait, Ghana oder Südafrika war er tätig.