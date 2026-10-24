Maximilian Beier ist bekennender Darts-Fan. Nach seinem Siegtreffer in der Bundesliga verrät er seine Pläne für die Darts-EM in Dortmund.

Nach dem Fußball ab zum Darts? Für Maximilian Beier steht an diesem Wochenende genau das auf dem Programm. Erst wurde der BVB-Star am Samstagabend beim 1:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt zum Mann des Abends. Nach Abpfiff bekam der Torschütze dann ein Ticket für den Finaltag der Darts-EM (das ganze Turnier LIVE bei SPORT1) am Sonntag von einem Zuschauer geschenkt. Im TV war anschließend zu sehen, wie Beier dieses in die Kamera hielt.

„Ich hätte auch so ein Ticket gehabt, so ist es nicht. Aber ich schaue morgen auf jeden Fall die Darts-EM“, klärte Beier im Gespräch mit SPORT1 auf. Der 24-Jährige ist bekennender Fan der Sportart und hat auch selbst Talent an der Scheibe.

Maximilian Beier ist bekennender Darts-Fan Maximilian Beier ist bekennender Darts-Fan © IMAGO/DeFodi Images

Dies hat er bereits gegen Darts-Profi Stephen Bunting unter Beweis gestellt. Für ein Video mit dem BVB spielten die beiden gegeneinander. Dabei knöpfte Beier dem Engländer sogar ein einzelnes Leg ab.

„Er hat gesagt, dass ich Potenzial hab für nach der Karriere“, sagte Beier nach dem Spiel bei Sky. Bunting hatte sich das Spiel selbst live im Stadion angeschaut.

Holt Bunting unter Beiers Augen den Titel?

Unter den Augen Beiers kämpft Bunting am Sonntag bei der Europameisterschaft um den Titel. Zunächst steht für ihn das Viertelfinal-Duell mit dem Waliser Gerwyn Price an. Im Finale könnte er unter Umständen auch auf die deutsche Nummer eins Martin Schindler treffen. Der 30-Jährige trifft jedoch zunächst auf Jonny Clayton.

Die Darts-EM und Maxi Beier scheinen sowieso eine besondere Verbindung zu haben. Schon im vergangenen Jahr spielte der BVB parallel zur Austragung in der nahegelegenen Westfalenhalle. Kurios: Auch damals war Beier der entscheidende Mann des Abends, erzielte gegen Köln das späte 1:0.

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