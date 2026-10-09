Die Borussia Dortmund empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 20.30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Dortmund empfängt den SV Werder Bremen heute Abend um 20.30 Uhr im Signal Iduna Park und geht mit einer Serie von sechs Pflichtspielsiegen in die Bundesliga-Partie.

Für den BVB wäre ein weiterer Erfolg zugleich der fünfte Sieg zum Start in die Bundesliga-Saison und damit die Einstellung des Vereinsrekords. Schiedsrichter Christian Dingert ist für die Begegnung angesetzt.

Dortmund – Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Auf dem Platz setzte Dortmund zuletzt vor allem auf Stabilität: In drei der ersten vier Bundesliga-Spiele blieb die Mannschaft ohne Gegentor. Unter Niko Kovac hatte der BVB eine Serie von sechs Pflichtspielsiegen zuvor nur im April und Mai 2025 erreicht.

SV Werder Bremen: Füllkrug trifft auf seinen früheren Verein

Niclas Füllkrug steht bei der Rückkehr nach Bremen besonders im Fokus, nachdem Daniel Thioune den Angreifer vor dem Duell mit Borussia Dortmund als heiß auf den BVB bezeichnete. Der Stürmer erzielte seit seiner Rückkehr vier Tore in fünf Pflichtspielen für den SV Werder Bremen und traf in der Saison 2023/24 noch im Dortmunder Trikot in der Bundesliga zwölfmal. Auch Marco Grüll reist mit Rückenwind an: Beim vergangenen 3:2 gegen den FC Augsburg war der Offensivspieler an drei Treffern direkt beteiligt.

Borussia Dortmund gegen SV Werder Bremen: BVB-Serie im direkten Duell

Borussia Dortmund ist seit sieben Pflichtspielen gegen den SV Werder Bremen ungeschlagen und gewann fünf dieser Begegnungen. Werder entschied nur eines der vergangenen 15 Bundesliga-Duelle mit dem BVB für sich, feierte dabei aber im August 2022 einen 3:2-Auswärtssieg in Dortmund. Die Bremer punkteten zuletzt in drei Bundesliga-Spielen nacheinander und holten in dieser Saison bereits vier Zähler nach Rückständen.

Wird Borussia Dortmund gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Borussia Dortmund gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.