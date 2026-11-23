Im Fall Jamal Musiala sorgt vor allem Karl-Heinz Rummenigge mit seinen Aussagen für Aufsehen. Doch innerhalb der Bayern-Führung herrscht in der Sache Einigkeit. Dahinter steckt auch eine nüchterne wirtschaftliche Betrachtung. Eine Beispielrechnung zeigt, um welche Dimensionen es geht.

Uli Hoeneß hat es getan, Jan-Christian Dreesen ebenfalls. Und nun hat Karl-Heinz Rummenigge mit seinen Aussagen bei Sky die Debatte um Jamal Musiala weiter verschärft. Die mächtigsten Männer des FC Bayern machen öffentlich deutlich, dass sie sich nicht nur um die gesundheitliche und sportliche Zukunft des 23-Jährigen sorgen. Es geht auch um die wirtschaftlichen Konsequenzen seiner Erkrankung.

Besonders Rummenigges Auftritt am Freitagabend sorgte für Kritik. Der langjährige Vorstandschef stellte die Frage in den Raum, ob Musiala jemals wieder sein altes Leistungsniveau erreichen könne und welche Folgen das für seinen hoch dotierten Vertrag hätte. Seine Wortwahl wurde auch innerhalb des Vereins aufmerksam registriert.

Jamal Musiala am Freitag in München Jamal Musiala am Freitag in München © IMAGO/Ulrich Wagner

Wie die Aussagen in der Führungsriege bewertet werden, erklärt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der neuen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“: „Beim FC Bayern geht es lediglich um die Tonalität und die Mittel. Die Richtung, die Rummenigge eingeschlagen hat, steht nicht zur Debatte. Hier blicken die Bosse in eine Richtung. Da stehen alle dahinter, die im Verein wirklich etwas zu sagen haben.“

FC Bayern: Rückendeckung für Uli Hoeneß

Schon Uli Hoeneß hatte nach seinem Auftritt beim „BR-Stammtisch“ die Rückendeckung des Aufsichtsrats erhalten. Daran hat sich Kumberger zufolge nichts geändert. Dass Rummenigge zuletzt so deutlich wurde, gefiel zwar nicht jedem im Verein. An der grundsätzlichen Haltung der Verantwortlichen änderte das jedoch nichts.

Um diese Haltung zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die jüngsten Geschäftszahlen des Rekordmeisters. Erst am Samstag präsentierte Vorstandschef Dreesen auf der Jahreshauptversammlung einen Rekordumsatz von 988,2 Millionen Euro. Die historische Milliardengrenze ist damit zum Greifen nah.

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Allerdings bedeutet Umsatz noch lange nicht Gewinn. Der Konzernjahresüberschuss lag im Geschäftsjahr 2025/26 bei lediglich 22,8 Millionen Euro. Von fast einer Milliarde Euro Umsatz blieben damit unter dem Strich gerade einmal rund 2,3 Prozent übrig.

Die Bayern müssen also Jahr für Jahr erhebliche Anstrengungen unternehmen, um schwarze Zahlen zu schreiben und gleichzeitig eine international konkurrenzfähige Mannschaft zu finanzieren. Auch bei einem wirtschaftlich derart erfolgreichen Klub kommt es deshalb auf jede Million an.

Die wirtschaftliche Dimension der Causa Musiala

Vor diesem Hintergrund lässt sich auch die Diskussion um Musialas sportliche Zukunft und seinen Vertrag betrachten. Kumberger verdeutlicht die wirtschaftliche Dimension im Podcast anhand eines zugespitzten Rechenbeispiels: „Man muss bedenken, dass die Bayern kühle Rechner sind. Das waren sie schon immer. Die aktuelle Rechnung lautet: Der Marktwert von Musiala lag einst bei 125 Millionen Euro und ist jetzt bei null. Obendrein verdient er pro Jahr 25 Millionen. Macht einen noch nicht realisierten Verlust von 150 Millionen Euro. Da geht’s ans Eingemachte.“

Dabei handelt es sich ausdrücklich um eine hypothetische Betrachtung und keine tatsächliche Bilanzposition. Musialas offiziell geschätzter Marktwert beträgt keineswegs null. Die Rechnung geht vielmehr davon aus, dass sich unter den gegenwärtigen gesundheitlichen Voraussetzungen kein entsprechender Transfererlös erzielen ließe – so sagte es Rummenigge selbst.

Sie beschreibt damit ein wirtschaftliches Risiko, keinen bereits entstandenen Verlust. Über Musialas sportliche Zukunft sagt sie ebenso wenig aus wie über die menschliche und soziale Verantwortung des FC Bayern gegenüber seinem Spieler.

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Der wirtschaftliche Erfolg der Bayern

Die wirtschaftlichen Überlegungen stehen allerdings in einer langen Tradition des Rekordmeisters. Schon unter Hoeneß und Rummenigge gehörte eine strikte Finanzdisziplin zu den Grundprinzipien des Vereins.

Kumberger verweist deshalb auch auf den Zusammenhang zwischen dem wirtschaftlichen Erfolg der Bayern und ihrem Umgang mit schwierigen Entscheidungen: „Die Bayern stehen finanziell so gut da, weil sie immer schon so gearbeitet haben und teilweise auch hart vorgehen.“

Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.

Übrigens: Sie können mit unserem „Bawofon“ aktiv an der Bayern-Woche teilnehmen! Schicken Sie uns per WhatsApp Ihre Sprachnachricht mit Fragen, Meinungen, Lob, Kritik und Anregungen an 0151 – 21 63 72 41. Die interessantesten Beiträge werden dann Teil der Sendung. Alle Infos dazu im Podcast.

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