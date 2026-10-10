Bundesliga heute: Hoffenheim – HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr in der SNP Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute Nachmittag empfängt die TSG 1899 Hoffenheim den Hamburger SV in der Bundesliga, Anstoß in der SNP Arena ist um 15.30 Uhr.

Schiedsrichter Harm Osmers ist als Unparteiischer eingeteilt.

Hoffenheim – HSV LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Für die TSG 1899 Hoffenheim verlief der Saisonstart wechselhaft: Drei der ersten vier Bundesliga-Partien gingen verloren, saisonübergreifend kassierte Hoffenheim vier Niederlagen in den vergangenen fünf Ligaspielen. Den einzigen Sieg in diesem Zeitraum feierte die Mannschaft von Christian Ilzer beim jüngsten Heimauftritt gegen Stuttgart.

Hamburger SV mit schwächster Offensive

Nach dem 2:1-Sieg gegen Köln reist der HSV mit der bislang schwächsten Offensive der Liga an: Zwei Treffer stehen nach vier Spieltagen zu Buche, zudem blieben die Hamburger in ihren ersten beiden Bundesliga-Auswärtsspielen der Saison ohne Tor und ohne Punkt. Albert Grønbæk bereitete gegen Köln beide Treffer vor, während Yussuf Poulsen am vergangenen Spieltag mit seinem 15. Jokertor in der Bundesliga einen Bestwert unter den aktuell aktiven Profis erreichte.

Hamburger SV wartet bei der TSG 1899 Hoffenheim auf besseren Ertrag

Der Hamburger SV verlor die vergangenen drei Bundesliga-Duelle mit der TSG 1899 Hoffenheim und unterlag in Sinsheim in sieben von elf Bundesliga-Gastspielen. Nur zwei Siege und zwei Unentschieden holte der HSV bislang auswärts bei Hoffenheim. Zwischen den Pfosten treffen zudem Oliver Baumann und Daniel Heuer Fernandes aufeinander, die unter den Torhütern mit mindestens drei Saisonspielen aktuell die zweit- beziehungsweise schwächste Quote abgewehrter Schüsse aufweisen.

Wird TSG 1899 Hoffenheim gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird TSG gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: TSG 1899 Hoffenheim gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.