Dem FC Bayern brechen immer mehr Spieler weg. Für die Partie gegen den SC Freiburg steht offenbar auch Aleksandar Pavlovic nicht zur Verfügung.

Die Sorgenfalten beim FC Bayern werden immer größer: Aleksandar Pavlovic wird dem Rekordmeister im Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) wohl ebenfalls fehlen. Der Mittelfeldspieler fällt laut Sky mit Wadenproblemen aus und verschärft damit die ohnehin angespannte Personalsituation des Rekordmeisters.

Zuvor hatten sich die Ausfälle im Münchner Kader gehäuft. Joshua Kimmich steht nach einem Trauerfall ebenso nicht zur Verfügung wie Offensivspieler Luis Díaz, der mit einem Muskelbündelriss vorerst pausieren muss.

Aleksandar Pavlovic verpasst wohl das Freiburg-Spiel Aleksandar Pavlovic verpasst wohl das Freiburg-Spiel © IMAGO/DeFodi Images

Auch Minjae Kim hatte zuletzt mit körperlichen Problemen zu kämpfen und bekommt eine Pause. Jamal Musiala laboriert derweil weiterhin an einem Muskelfaserriss und Stammkeeper Manuel Neuer reist mit einer Sehnenreizung im Fuß ebenfalls nicht mit. Somit fehlt in Freiburg ein Sextett.

FC Bayern: Auch Pavlovic wohl verletzt

Zudem gab es unter der Woche große Aufregung um Trainer Vincent Kompany, der zusammenbrach und ins Krankenhaus musste. Der Belgier wird seine Mannschaft in den kommenden Wochen nicht unterstützen können.

Besonders im zentralen Mittelfeld der Münchner wird die Auswahl durch den offenbar bevorstehenden Ausfall von Pavlovic sehr überschaubar. Neben Tom Bischof steht Youngster Bara Ndiaye, der in dieser Saison aber erst vier Minuten gespielt hat.

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Ansonsten könnte Konrad Laimer aus der Viererkette ins Mittelfeld rücken, auch Neuzugang Nathaniel Brown könnte eine Alternative sein.

Während in der Defensive unter anderem Jonathan Tah und Dayot Upamecano als feste Größen eingeplant sind, ruhen die Hoffnungen in der Offensive vor allem auf Michael Olise und Harry Kane.

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