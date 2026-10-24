Co-Trainer Danks weiß: "Das ist die Herausforderung bei Vinnie"

Die Bayern sorgen sich erneut um Manuel Neuer. Der Kapitän verpasst das nächste Spiel.

Der FC Bayern muss erneut auf der Torhüterposition tauschen. Manuel Neuer fehlt dem Rekordmeister definitiv im Bundesligaduell mit dem SC Freiburg am Sonntag (ab 17.30 Uhr). Das bestätigten die Bayern am Samstagnachmittag.

Der Grund für den Ausfall des Kapitäns ist eine anhaltende Sehnenreizung im Fuß. Der 40-Jährige hatte, genau wie Joshua Kimmich, schon das Training am Freitag nicht bestreiten können. Auch das Abschlusstraining am Samstag konnte er laut einem Bild-Bericht nicht absolvieren.

ℹ️ Manuel Neuer fehlt gegen Freiburg



Unser Kapitän pausiert aufgrund einer anhaltenden Sehnenreizung im Fuß.



Gute Besserung, Manu! 🙏



🔗 https://t.co/d0uRIpPrRY pic.twitter.com/b9QY3yT3aN — FC Bayern München (@FCBayern) October 24, 2026

Neuer verpasste zuletzt zwei Pflichtspiele

Die Nummer eins plagten schon jüngst Fußprobleme, die ihn in den Pflichtspielen gegen Stavanger in der Champions League und gegen Leipzig in der Bundesliga zum Zuschauen zwangen. Beim CL-Kracher gegen den FC Arsenal (2:2) unter der Woche kehrte er dann wieder ins Tor der Münchner zurück.

Jetzt der erneute Ausfall. Jonas Urbig dürfte den Posten zwischen den Pfosten gegen die Breisgauer übernehmen.

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