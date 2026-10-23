Das sagte Kompany am Mittwoch noch über seine Erkrankung

Bayern-Trainer Vincent Kompany befindet sich nach einem Zusammenbruch im Krankenhaus. Zahlreiche Vereine reagieren und wünschen dem Coach eine schnelle Genesung - auch der nächste Gegner in der Champions League.

Es war eine schockierende Nachricht, die am Freitagnachmittag die Runde machte. Bayern-Trainer Vincent Kompany ist während des Trainings von Bayerns Amateuren zusammengebrochen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach übereinstimmenden Medienberichten ist der Zustand des Belgiers inzwischen stabil, aber das beim am Sonntag wird der Coach aller Voraussicht nach verpassen. „Vinnie erhält alle notwendige medizinische Betreuung und Unterstützung und alle Zeit, die er benötigt“, wird Sportvorstand Max Eberl aus einer offiziellen Mitteilung des Vereins zitiert.

Vincent Kompany in medizinischer Obhut.



Vincent Kompany musste sich am Freitag nach einem Zusammenbruch während des Trainings der FC Bayern Amateure in ärztliche Behandlung begeben. Der Trainer des Profiteams hatte der zweiten Mannschaft bei ihrer Einheit zugeschaut. Kompany… pic.twitter.com/MzSGJy8e8n — FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2026

Bundesliga-Vereine wünschen Kompany Gute Besserung

Unter dem Instagram-Post der Münchner wünschten zahlreiche Bundesligisten dem Bayern-Coach eine „gute Besserung“ – unter anderem der FC Schalke, der 1. FSV Mainz 05, der VfB Stuttgart, der FC Augsburg, der 1. FC Köln, der VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und die TSG Hoffenheim.

Feingefühl zeigte auch Atlético Madrid. Die Rojiblancos empfangen am 3. November in der Champions League den deutschen Rekordmeister. „Wir wünschen dir eine schnelle Genesung. Wir freuen uns, dich in ein paar Tagen hier in Madrid auf der Trainerbank zu sehen“, schrieb der Verein.

Ob Kompany bis dahin wieder fit sein wird, ist zu diesem Zeitpunkt allerdings noch ungewiss.

1:03 SPORT1 "Der FC Bayern ist in brennender Sorge"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kommentierte: „Werd schnell wieder fit.“ Thibaut Courtois setzte einen Kommentar auf Niederländisch ab: „Veel beterschap amigo“ (Übersetzung: Gute Besserung, mein Freund!).

DEINE MEINUNG

Auch Kompanys Ex-Vereine melden sich zu Wort

Auch Kompanys Ex-Klub, der FC Burnley, meldete sich zu Wort. „Wir alle hier beim FC Burnley senden Vincent unsere besten Wünsche und hoffen, dass er bald wieder gesund wird“, heißt es in dem Kommentar.

Ihrem „ehemaligen Kapitän“ und ihrer „Klub-Legende“ würden alle „eine schnelle Genesung wünschen“, schrieb Kompanys früherer Arbeitgeber Manchester City in den Sozialen Medien. Der FC Arsenal wünschte ebenso eine „schnelle Genesung“.

Im Nachgang teilte der FC Bayern außerdem mit, dass das Heimspiel der Bayern-Amateure am Samstag abgesagt werde. Kompany war während des Abschlusstrainings der Mannschaft von Dante zusammengebrochen, was zu einem vorzeitigen Abbruch des Mannschaftstrainings führte.

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