Das sagte Kompany am Mittwoch über seine Erkrankung

Die Amateure des FC Bayern müssen kurzfristig ihr Spiel in der Regionalliga Bayern absagen. Offenbar ist Vincent Kompany der Grund.

Kurzfristige Absage in der Regionalliga Bayern: Die für Samstag geplante Partie zwischen der Zweitvertretung des FC Bayern und der DJK Vilzing findet nicht wie geplant statt. Das gab der Rekordmeister am Freitagabend bekannt.

Gemeinsam mit dem Bayerischen Fußballverband einigten sich beide Mannschaften auf dieses Vorhaben. Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt.

Das Spiel der Bayern-Amateure um Trainer Dante wurde abgesagt Das Spiel der Bayern-Amateure um Trainer Dante wurde abgesagt © IMAGO/FAF

Mutmaßlicher Grund für die Absage ist der Zusammenbruch von Vincent Kompany am Freitagnachmittag. Der Trainer der Profi-Mannschaft schaute sich die Einheit der Amateure unter der Leitung von Coach Dante an, als er an der Säbener Straße zusammenbrach.

FC Bayern: Vincent Kompany im Krankenhaus

Der Belgier wurde anschließend für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. „Kompany wird in medizinischer Obhut bleiben. Bis auf Weiteres regelt sein Trainerteam den Trainings- und Spielbetrieb“, teilten die Bayern mit.

Das Training der Amateure wurde nach Kompanys Zusammenbruch abgebrochen. Viele der Spieler standen im Anschluss wohl noch unter Schock.