Vor der Verleihung des Ballon d'Or bezeichnet der Klubchef den Engländer als "360-Grad-Stürmer" und "Weltstar ohne Allüren".

Die Wahlzettel sind bereits ausgewertet, doch vor der offiziellen Verkündung des Gewinners des Ballon d’Or hat Bayern Münchens Klubchef Jan-Christian Dreesen trotzdem noch einmal ein Loblied auf Harry Kane gesungen.

Kane stelle „Jahr für Jahr neue Rekorde auf, aber seine 73 Tore für den FC Bayern und die englische Nationalmannschaft sprechen diesmal eine ganz besondere Sprache“, sagte Dreesen im Interview mit Münchner Merkur/tz. Verliehen wird die Auszeichnung am Montagabend in London, zuletzt hatte auch schon Karl-Heinz Rummenigge öffentlich von Kane geschwärmt.

Dreesen bezeichnete Kane „als unseren ‚360-Grad-Stürmer‘, weil er stets das gesamte Spielfeld im Blick hat, unermüdlich arbeitet und seine Mitspieler besser macht. Er hat sein Spiel weiterentwickelt und damit unser ganzes Spiel verändert.“ Darüber hinaus sei der 33-Jährige „ein Weltstar ohne Allüren und gleichzeitig ein Gentleman, der auf und neben dem Platz ein herausragendes Vorbild darstellt.“

FC Bayern: Nicht nur Kane für Ballon d’Or nominiert

Für die Auszeichnung mit dem Goldenen Ball waren zahlreiche Protagonisten des FC Bayern nominiert. Bei den Männern steht auch Michael Olise auf der Liste, bei den Trainern Vincent Kompany, bei den „Jungstars“ Lennart Karl.

Bei den Frauen sind die Münchner durch Klara Bühl, Pernille Harder und Momoko Tanikawa vertreten. Beide Mannschaften des FC Bayern gehören auch zu den Kandidaten für den „Klub des Jahres“.

„Jetzt fahren wir natürlich bei aller Demut in der Hoffnung nach London, dass wir auch den ein oder anderen Preis feiern dürfen“, sagte Dreesen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach