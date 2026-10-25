Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß kündigt an, sich Lennart Karl zur Brust zu nehmen. Im SPORT1 Doppelpass erklärt Stefan Effenberg, was Hoeneß mit seiner Ansage bezwecken will.

Lennart kommt in dieser Saison beim FC Bayern noch nicht Schwung. Aufgrund dessen hatte zuletzt Ehrenpräsident Uli Hoeneß ein Gespräch mit dem Toptalent angekündigt. Für SPORT1-Experte Stefan Effenberg ist dies eine wichtige Maßnahme.

Als im Doppelpass auf SPORT1 über den Hoffnungsträger von Borussia Mönchengladbach, Wael Mohya, gesprochen wurde, sagte Effenberg zunächst über die Entwicklung von jungen Spielern: „Drei Dinge sind wichtig: Das Elternhaus, das Trainerteam bzw. der Trainer und die Führungsspieler innerhalb der Mannschaft.“

Lennart Karl ist das große Toptalent des FC Bayern Lennart Karl ist das große Toptalent des FC Bayern © IMAGO/DeFodi Images

Effenberg: Hoeneß meint es nicht böse

Anschließend leitete er zu Karl über: „Uli Hoeneß steht dafür, dass er sich gerne mal einen herauspickt und ihm die Leviten liest. In diesem Fall ist es Lennart Karl, aber das muss der Junge annehmen, denn schließlich spricht Uli Hoeneß zu dir.“

Effenberg stellte klar, dass Hoeneß solche Aussagen nicht böse meinen würde, aber es Ansätze bräuchte, wenn die Entwicklung eines Talents ins Stocken geraten würde.

Abschließend ging der 58-Jährige dabei nochmal auf Mohya ein: „Du darfst junge Spieler nicht bremsen, ansonsten denkt er nach. Du musst ihn laufen lassen, sodass er unbekümmert ist. Lass ihn von der Leine.“