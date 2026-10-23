Uli Hoeneß kritisiert Karl-Heinz Rummenigge dafür, dass er seine Enthaltung bei Max Eberls Verlängerung öffentlich gemacht hat. Auf persönlicher Ebene sei das Verhältnis zwischen Rummenigge und Hoeneß jedoch bestens.

Uli Hoeneß hat Karl-Heinz Rummenigge für dessen offen kommunizierte Enthaltung in der Abstimmung zur Verlängerung des Vertrags von Sportvorstand Max Eberl kritisiert.

„Ich finde es schade, dass er das öffentlich gesagt hat, das war nicht notwendig“, betonte Bayerns Ehrenpräsident im am Freitag veröffentlichten Interview mit der Welt. „In dieser Sache haben wir unterschiedliche Meinungen.“

Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß © IMAGO/Philippe Ruiz

SPORT1 hatte Mitte September exklusiv enthüllt, dass Rummenigge Eberl seine Stimme verweigert hatte. Einige Zeit später hatte Rummenigge dies dann auch öffentlich in einem Interview bestätigt. Hoeneß kann den entstandenen Wirbel in der Debatte nicht nachvollziehen.

„Ich verstehe die Aufregung darum nicht. Wir sind ein sehr demokratischer Verein. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu vertreten, ich habe im Aufsichtsrat auch schon mal gegen eine Entscheidung gestimmt“, sagte der 75-Jährige. „Die überragende Mehrheit war für die Verlängerung mit Max – Friedrich Merz wäre froh, wenn er immer solche deutlichen Abstimmungen hätte.“

FC Bayern: Beziehung zwischen Rummenigge und Hoeneß dennoch intakt

An dem persönlichen Verhältnis zwischen den beiden langjährigen Bayern-Bossen ändern die unterschiedlichen Meinungen bezüglich Eberl allerdings nichts. „Unser Verhältnis ist völlig intakt. Es ist sogar besser als je zuvor“, hob Hoeneß die gute Beziehung mit Rummenigge hervor.

Dazu kommt, dass Hoeneß selbst ursprünglich nicht voll und ganz hinter Eberl stand. „Ich war auch eine Zeitlang kritisch mit Max, beispielsweise fühlten wir uns nicht gut informiert und einige Verträge waren uns zu teuer“, erinnert sich Hoeneß. „Dann haben Karl-Heinz, Herbert Hainer und ich mit ihm eine Aussprache gehabt. Max hat seither einen guten Job gemacht und die richtige Entwicklung genommen.“