FCA gegen Bayern: „Mit dem Glauben geht es los“

Augsburgs Trainer Manuel Baum will sich nicht allzu sehr mit den Münchner Superstars beschäftigen. Sein Sohn ist im Gewissenskonflikt.

Augsburgs Trainer Manuel Baum will den Superstars des FC Bayern um Harry Kane und Michael Olise möglichst wenig Beachtung schenken. „Wenn man nur auf die Schlagkraft des Gegners schaut, dann hat man schon verloren. Wir können jetzt Bayern rauf und runter analysieren und uns immer mit dem Gegner beschäftigen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, weil die auf alles eine Lösung haben, egal ob personell oder taktisch“, sagte Baum vor dem Derby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den deutschen Rekordmeister.

Natürlich setze man sich auch mit dem Münchner Luxuskader auseinander, führte der FCA-Trainer weiter aus: „Aber es muss zu uns passen. Mit dem Glauben geht alles los. Wenn du dir einen Sieg nicht vorstellen kannst, dann wird es auch nie im Leben passieren“, betonte er. Zudem sei in so einem Spiel „die Intensität tatsächlich auch noch wichtiger als die Taktik und die ganzen Pläne, die man von uns Trainern immer mal hört“. Ansonsten werde es „brutal schwierig“, etwa einen Olise mit dessen „unfassbarer Qualität“ zu stoppen.

Der FCA hatte den Bayern in der vergangenen Saison die einzige Liga-Niederlage zugefügt, es war auch die einzige in den letzten 47 Bundesligaspielen der Bayern, die zudem seit 28 Auswärtsspielen ungeschlagen sind. Für Baum spielt dies alles jedoch keine Rolle: „Ich glaube, dass solche Statistiken überhaupt nichts aussagen. Das ist völlig wurscht. Das Einzige, womit wir uns beschäftigen, ist: Mit welchen Strategien schaffen wir es, drei Punkte hier zu behalten.“

DEINE MEINUNG

Ob dabei auch Baums Sohn Lionel die Daumen drückt, ist offen. Der spielt nämlich in der U12 der Bayern. Es würden „zwei Herzen in seiner Brust schlagen“, erzählte der Papa am Donnerstag: „Aber das ist tatsächlich bei uns jetzt gar kein Thema. Er geht seinen Weg. Und ich fokussiere mich voll auf Augsburg.“ Und in welchem Trikot Lionel am Samstag zuschauen werde? „Da bin ich mal gespannt.“

Der FCA, der mit sieben Punkten aus vier Spielen Vierter ist, kann wieder auf Toptalent Anton Kade bauen. Der Offensivspieler kehrt nach einer Muskelverletzung zurück, ist laut Baum aber noch keine Option für die Startelf. Dafür fehlt Verteidiger Noahkai Banks, der sich bei der deutschen U21 eine Außenbandverletzung im rechten Knie zugezogen hat.