Der Umgang der Bayern-Bosse mit Jamal Musiala wird von den eigenen Anhängern kritisiert. Jan-Christian Dreesen rudert bei einem Fanclub-Besuch zurück.

Die Diskussion um die Kommunikation des FC Bayern zu Jamal Musiala reißt nicht ab. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat nun deutlich gemacht, dass die Kritik der Fans angekommen sei, verteidigte zugleich aber sein Vorgehen und das von Uli Hoeneß: „Ich habe seine Worte versucht, zu übersetzen. Er ist damit sensibel umgegangen.“

Beim Besuch des Fanclubs „Vereinigung Oberfranken“ nahm Dreesen Stellung zu den Irritationen rund um Aussagen der Bosse zu Musialas Gesundheitszustand. Hintergrund waren Diskussionen über öffentliche Äußerungen des Vereins zu den gesundheitlichen Herausforderungen des Nationalspielers.

Jan-Christian Dreesen ist Vorstandsvorsitzender des FC Bayern Jan-Christian Dreesen ist Vorstandsvorsitzender des FC Bayern © IMAGO/ActionPictures

Dreesen: Bayern hat „Fürsorgepflicht“ für Musiala

„Ich nehme Ihre Kommentare zur Kenntnis“, sagte Dreesen an den Fan gerichtet. Er habe sich bereits öffentlich zu der Angelegenheit geäußert und versucht, die Aussagen von Ehrenpräsident Hoeneß einzuordnen. „Wir geben Jamal die Zeit, die er braucht, und wir müssen das tun.“

Dreesen betonte, er habe eine Fürsorgepflicht für den Spieler. Deshalb habe er deutlich machen wollen, dass Musiala die notwendige Zeit bekomme, „um wieder zu sich selbst zu finden“. Gleichzeitig verwies der Bayern-Boss auf die Verantwortung gegenüber dem Verein.

„Jamals sportliche Zukunft ist äußerst wichtig; er ist ein außergewöhnlicher Spieler“, erklärte Dreesen. Es gebe jedoch auch eine zweite Verantwortung gegenüber dem Klub. Die Situation sei neu, da Absencen im Spitzenfußball bislang praktisch keine Rolle gespielt hätten. „Das ist eine neue Situation im Fußball, eine Situation, mit der wir lernen müssen umzugehen.“

DEINE MEINUNG

Verträge nicht beachten? „Das ist ja Nonsens“

Der 59-Jährige machte auch noch einmal deutlich: „Wenn wir sagen, wir schauen in ein paar Monaten, wie gut er spielt, heißt es nicht, dass wir Verträge nicht beachten. Das ist ja Nonsens!“

Zum Abschluss richtete Dreesen noch eine Botschaft an den Fan, der die kritische Frage gestellt hatte. „Ihre Botschaft lautet: ,Sprich, aber sprich ein bisschen leiser.‘ Ich denke, das hat jeder verstanden.“

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