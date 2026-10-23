Große Sorgen um Kompany: Bayern-Trainer im Krankenhaus

Der 40-Jährige bricht am Freitag nach dem Training zusammen. Der Belgier hatte zuletzt über eine Virusinfektion geklagt.

Große Sorgen um Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany: Der 40-Jährige musste am Freitag mit dem Krankenwagen in eine Münchner Klinik gebracht werden. Der 40-Jährige war nach dem Training für das Topspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße zusammengebrochen, als er einer Einheit der FCB-Amateure zuschauen wollte. „Kompany wird im Krankenhaus eingehend untersucht und in medizinischer Obhut bleiben“, teilte der Klub am Freitagabend mit.

„Die Gesundheit von Vincent Kompany hat für uns höchste Priorität. Wir werden beim FC Bayern alles tun, damit er sich schnell erholt“, sagte Sportvorstand Max Eberl. Kompany erhalte „alle notwendige medizinische Betreuung und Unterstützung und alle Zeit, die er benötigt. Sein Trainerteam, dem wir voll und ganz vertrauen, übernimmt seine Aufgaben. Wir alle beim FC Bayern wünschen Vinnie eine schnelle Genesung.“

Bild und Sky hatten zunächst über den Vorfall berichtet. Es soll sogar ein Hubschrauber mit einem Notarzt auf dem Vereinsgelände gelandet sein. Sky schrieb, dass der Zustand von Kompany „stabil“ sei. In Freiburg wird Kompany von seinem Assistenten Aaron Danks vertreten.

Der Bayern-Coach hatte schon am vergangenen Wochenende beim 6:1 über Leipzig sichtbar mit Problemen nach einer Virusinfektion zu kämpfen gehabt. Auch beim Abschlusstraining und bei der Pressekonferenz am Dienstag vor dem Champions-League-Gipfel gegen Arsenal hatte der Belgier deshalb gefehlt und war von den Bayern-Ärzten um den Team-Internisten Prof. Dr. Roland Schmidt noch einmal ausführlich untersucht worden. Am Mittwoch war Kompany aber wie gewohnt an der Seitenlinie dabei gewesen.

DEINE MEINUNG

„Als Trainer will man immer alles tun und alles machen. Ich habe einen ziemlich saftigen Virus bekommen letzte Woche, habe dann natürlich nicht auf meinen Körper gehört und dann hat der Körper irgendwann gesagt: Jetzt hör mal auf!“, hatte Kompany nach dem 2:2 gegen die Gunners gesagt.

Vor der Partie hatte Co-Trainer Danks von „Schmerzen in seinen Beinen“ berichtet, „aber es ist nur ein Virus. Das Wichtigste, wozu wir ihn gerade ermutigen, ist, sich auszuruhen und sich die Zeit zu nehmen, die er braucht – wie lange das auch dauern mag“, sagte Danks über seinen Chef. Danks hatte auch die Trainingseinheiten vor dem Arsenal-Spiel geleitet.