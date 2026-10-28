Magath? "War nie angenehm zu ihm ins Büro zu gehen"

Miron Muslic begeistert einen ehemaligen Schalke-Torhüter. Im SPORT1-Podcast Deep Dive schwärmt Timo Hildebrand von der Arbeit des Trainers und erklärt, was ihn an den Königsblauen wieder überzeugt.

Timo Hildebrand hat sie noch sehr gut in Erinnerung, die Champions-League-Abende mit dem FC Schalke 04. Als er zwischen 2012 und 2014 in der Königsklasse zwischen den Pfosten stand, ahnte wohl niemand, dass der Revierklub nur wenige Jahre später sogar gegen den Abstieg aus der 2. Bundesliga kämpfen sollte.

Doch nach den turbulenten Jahren scheint beim Traditionsklub wieder etwas zurückgekehrt zu sein, das der ehemalige Nationaltorhüter Hildebrand lange vermisst hat: Leidenschaft.

Timo Hildebrand freut sich über den Aufstieg seines Ex-Klubs Schalke 04 Timo Hildebrand freut sich über den Aufstieg seines Ex-Klubs Schalke 04 © IMAGO/Sportfoto Rudel

Das liegt für Hildebrand auch an Schalke-Coach Miron Muslic. „Der macht das krass gut“, schwärmte er in der neuen Folge des SPORT1-Podcasts Deep Dive mit Host Lenny Peteanu. „Und jetzt sieht man auch wieder, dass auch wieder krass viel Herz dabei ist beim Trainer, der einfach das mit voller Leidenschaft lebt“, erklärte der 47-Jährige.

Hildebrand begeistert von Schalke-Entwicklung

Muslic hat den Königsblauen seit seiner Ankunft im Sommer 2025 neues Leben und neue Begeisterung eingehaucht. Der Österreicher setzt auf intensive Arbeit gegen den Ball, defensive Geschlossenheit und eine Revierklub-Mentalität.

Mit seiner lebendigen Art und Weise an der Seitenlinie verkörpert Muslic zudem genau die Leidenschaft, die Hildebrand an Schalke wieder schätzt.

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„Es gefällt mir wieder, und es geht einfach in eine gute Richtung bei Schalke“, zeigte sich der frühere Torhüter zufrieden. Dass der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet nach schwierigen Jahren wieder in der Bundesliga spielt, freut Hildebrand besonders: „Schalke gehört einfach in die Bundesliga, es wurde endlich wieder Zeit.“

„Das ist einfach eine andere Liga gewesen“

Dabei weiß Hildebrand nur zu gut, wie weit sich die sportlichen Kräfteverhältnisse in Gelsenkirchen über die Jahre verschoben haben. Zwischen 2011 und 2014 stand er selbst für Schalke im Tor. Damals gehörten die Königsblauen regelmäßig zu den Anwärtern auf die internationalen Plätze. Mit Stars wie Raúl, Klaas-Jan Huntelaar oder Jefferson Farfán mischte der Verein auch in der Champions League mit.

„Ich finde es krass zu beobachten, was eben auch in die andere Richtung passieren kann“, sagte Hildebrand rückblickend. „Ich meine, da war Raúl, da war Farfán, Huntelaar, Jermaine Jones, Höwedes.“ Mit Blick auf den heutigen Kader stellt er fest: „Nicht despektierlich gegenüber den aktuellen Spielern, aber das ist einfach eine andere Liga gewesen.“

Umso höher bewertet Hildebrand die Arbeit von Muslic. Denn auch wenn Schalke sportlich noch weit von seinen Glanzzeiten entfernt ist, erkennt der frühere Nationalspieler unter dem Trainer eine Entwicklung, die ihn wieder optimistisch stimmt.

Vor allem offensiv hat Schalke noch Luft nach oben

Dass die Schalker bundesligatauglich sind, haben sie in der aktuellen Saison vor allem durch stabile Defensivleistungen bewiesen – offensiv fehlt ihnen mitunter die Durchschlagskraft. Seit vier Ligaspielen warten die Königsblauen auf einen Sieg, gerade einmal vier Tore stehen bislang zu Buche. Nach sieben Spieltagen liegt Schalke mit sechs Punkten auf Relegationsrang 16.

Die nächste Chance auf ein Erfolgserlebnis bietet sich bereits am Mittwoch (ab 18 Uhr im LIVETICKER) in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Dynamo Dresden. Am Samstag (15.30 Uhr) wartet mit RB Leipzig dann die nächste Bewährungsprobe in der Bundesliga.

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