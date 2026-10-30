Kimmich-Comeback? Eberl: „Nicht meine Verantwortung“

Joshua Kimmich ist nach dem Tod seines Vaters wieder ins Training beim FC Bayern eingestiegen. Ob er gegen den BVB auf dem Platz stehen wird, ist aber noch offen.

Joshua Kimmich beim FC Bayern auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Die Verantwortlichen des Rekordmeisters wollen dem 31-Jährigen nach dem Trauerfall in der Familie weiter alle Zeit gewähren. Kimmichs Einsatz im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) ist daher weiterhin offen.

„Jo Kimmich hat bisher individuell trainiert und wird heute erstmals mit dem Team trainieren. Ich werde mit ihm sprechen und wir werden schauen, wie es bei ihm weitergeht“, sagte Bayerns Co-Trainer Aaron Danks auf der Pressekonferenz der Münchner am Freitag.

Joshua Kimmich fehlte dem FC Bayern zuletzt aufgrund eines Trauerfalls in der Familie Joshua Kimmich fehlte dem FC Bayern zuletzt aufgrund eines Trauerfalls in der Familie © IMAGO/Sven Simon

Kimmich trauert um seinen Vater, die vergangenen drei Pflichtspielen stand der Mittelfeldspieler daher nicht auf dem Feld.

Eberl über Kimmich: „Das Leben ist anders für ihn jetzt“

Sportdirektor Max Eberl berichtete am Freitag von einem direkten Austausch mit Kimmich. „Das Leben ist anders für ihn jetzt. Da brauchen wir jetzt keinen Hehl daraus machen. Wenn das in der Familie passiert, dann ändert sich das Leben“, sagte Eberl. „Wir werden ihm alle Unterstützung geben. Wir leben das auch gerade, wir labern das nicht einfach nur, sondern wir geben die Unterstützung, die wir geben können.“

Die Entscheidung über einen Einsatz am Samstag „ist nicht meine Verantwortung“, ergänzte Eberl. „Wenn Jo sich bereit fühlt und in diesen – in Anführungsstrichen – neuen Alltag eintaucht, dann bin ich mir relativ sicher, dass der Trainerstab sich zusammen mit Jo die Gedanken macht, ob das für morgen der richtige Zeitpunkt ist, ob das passt.“

Torhüter Manuel Neuer wird im Bundesliga-Gipfel definitiv fehlen. Der 40-Jährige habe laut Danks weiterhin „leichte Schmerzen am Fuß“. Auch Jamal Musiala, Luis Díaz und Bara Ndiaye stehen den Bayern am Samstag nicht zur Verfügung.

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