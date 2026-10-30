Rahmenterminkalender 2027/28: Bundesliga startet am 20. August

Der Rahmenterminkalender für die nächste Saison steht fest.

Die Bundesliga hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2027/28 veröffentlicht: Das Eröffnungsspiel findet demnach am 20. August 2027 statt, die 2. Bundesliga startet bereits drei Wochen zuvor am 30. Juli. Der 34. und letzte Spieltag im Oberhaus ist für Samstag, den 13. Mai 2028, angesetzt. Am darauffolgenden Sonntag (14. Mai) endet auch in der 2. Liga die Saison.

Noch vor dem offiziellen Ligastart wird am 14. August 2027 der Supercup-Sieger zwischen dem deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger ermittelt. Am selben Wochenende wird die erste Runde des DFB-Pokals ausgetragen (13. bis 16. August 2027). Die Partien mit Beteiligung der beiden Supercup-Teilnehmer sind für den 24. und 25. August vorgesehen. Das Finale findet am Samstag, den 20. Mai 2028, im Berliner Olympiastadion statt.

Des Weiteren geht die Bundesliga nach dem 15. Spieltag, die 2. Liga nach dem 17. (17. bis 19. Dezember 2027) in die Winterpause. Der Spielbetrieb wird im Oberhaus am 7. Januar 2028 wieder aufgenommen, die 2. Liga startet eine Woche später am 14. Januar. Auch die Termine für die Relegation stehen fest: Die Hinspiele werden am 18./19. Mai 2028 ausgetragen, die Rückspiele am 22./23. Mai.