Kontakt mit Kompany? Danks weist Kovac-Verdacht zurück

Trainer Vincent Kompany fehlt dem FC Bayern auch im Topspiel gegen den BVB. Dortmunds Trainer Niko Kovac glaubt trotzdem an einen direkten Austausch zwischen Kompany und Co-Trainer Aaron Danks. Doch Danks widerspricht.

Bayern Münchens Co-Trainer Aaron Danks hat Mutmaßungen seitens BVB-Coach Niko Kovac zu einem möglichen Funkkontakt zwischen ihm und Cheftrainer Vincent Kompany im Rahmen des Bundesliga-Topspiels zurückgewiesen.

„Absolut nicht. Wir nehmen das sehr ernst“, sagte Danks auf der Pressekonferenz am Freitag auf Nachfrage von SPORT1, ob er mit Kompany bezüglich des Spiels am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) im Austausch stehe.

Co-Trainer Aaron Danks (l.) vertritt derzeit den erkrankten Vincent Kompany Co-Trainer Aaron Danks (l.) vertritt derzeit den erkrankten Vincent Kompany © IMAGO/Sven Simon

Danks hat „strikte Anweisung“ von Eberl und Freund erhalten

Danks folgt dabei der Marschroute von Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund. „Ich habe von Max und Christoph die strikte Anweisung erhalten, mich nicht an solchen Gesprächen zu beteiligen und Vincents Gedanken mit nichts anderem als seiner Gesundheit und seiner Zeit mit der Familie zu beschäftigen.“

Kovac hatte auf der BVB-PK am Donnerstag mit Blick auf das Gastspiel seiner Mannschaft in München gesagt: „Sie haben einen Co-Trainer, der das genauso macht wie Vincent. Ich bin mir sicher, dass es trotzdem auch Funkkontakt geben wird, egal in welcher Form.“

Danks: „Wir lassen Vincent in Ruhe“

Kompany war vor einer Woche auf dem Trainingsgelände des FC Bayern zusammengebrochen und ins Krankenhaus gebracht worden. Am Rande des DFB-Pokalspiels gegen den 1. FC Magdeburg (6:1) erklärte Eberl, dass bei Kompany eine Hirnhautreizung diagnostiziert wurde. Mittlerweile hat der Belgier das Krankenhaus wieder verlassen.

„Wir möchten, dass er sich ausruht und gut erholt, damit er, wenn er zu uns zurückkehrt, wieder voll einsatzfähig ist und uns helfen kann. Wir halten uns strikt daran und lassen Vincent in Ruhe, was den Fußball angeht“, sagte Danks am Freitag.

Der 43 Jahre alte Engländer hat Chefcoach Kompany bereits in den vergangenen beiden Pflichtspielen an der Seitenlinie vertreten.

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