„Klassiker“ auch als Übertragung im Playmobil-Stil

Das Topspiel der Fußball-Bundesliga wird auch in einer neuen, ungewöhnlichen Option ausgestrahlt.

Das Allianz Arena als Spielzeug-Welt, der Weltfußballer als Plastikmännchen: Der „Klassiker“ der Fußball-Bundesliga wird auf ganz neue und ungewöhnliche Weise gezeigt. Das Spiel zwischen Doublesieger Bayern München und Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) wird erstmals auch als Übertragung im Stile der berühmten Playmobil-Spielfiguren verfügbar sein. Das erklärte die Bundesliga in einer Mitteilung.

„Jeder Pass, jeder Sprint und jedes Tor aus der echten Welt werden live nachgebildet“, heißt es darin. Die Spieler um Ballon-d’Or-Gewinner Harry Kane „erscheinen als Playmobil-Figuren, deren Bewegungen die reale Partie exakt widerspiegeln“.

Gezeigt wird das außergewöhnliche Format, das sich vor allem jüngere Fans richtet, bei Sky und RTL+. Die Zuschauer können zudem laut Bundesliga an der Übertragung mitwirken. Per Abstimmungen in einer App „beeinflussen sie ausgewählte Elemente der Übertragung in Echtzeit“, heißt es.