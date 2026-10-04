Nach dem doppelten Verletzungsschock beim 1. FC Köln meldet sich nun Stürmer Thijs Dallinga zu Wort - und findet emotionale Worte für seine Fans, sein Team und den Verein.

Ein Kreuzbandriss im rechten Knie, ein monatelanger Ausfall – die schwere Verletzung von Thijs Dallinga hat den 1. FC Köln eine Woche vor dem Rheinderby schwer geschockt. In einem Instagram-Beitrag richtete der Stürmer nun emotionale Worte an den Verein und an seine Fans.

„Leider ist gestern ein Albtraum Wirklichkeit geworden“, schrieb der Niederländer am Sonntag unter einem Bild, das ihn mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen liegend zeigt. Im Testspiel gegen Drittligist Viktoria Köln (2:2) war der Stürmer in der 28. Minute im gegnerischen Strafraum unglücklich aufgekommen und hatte sich das Knie verdreht.

Kölns Stürmer Thijs Dallinga verletzte sich im Testspiel schwer Kölns Stürmer Thijs Dallinga verletzte sich im Testspiel schwer © IMAGO/Jan Huebner

Kreuzband-Schock erschüttert Dallinga und Köln

Dallinga ging schreiend zu Boden und schlug die Hände vors Gesicht. Schon auf dem Platz war den Betreuern klar, dass die Blessur wohl schwerwiegend ist. Später bestätigte die Diagnose die schlimmen Befürchtungen: Kreuzbandriss.

„Ich kann immer noch nicht glauben, was passiert ist, und es fällt mir schwer, es zu akzeptieren, aber ich werde alles dafür tun, so schnell wie möglich zurückzukommen“, erklärte der 26-Jährige.

In der Zwischenzeit werde er dem „wunderschönen Verein“ und dem Team seine „volle Unterstützung“ geben. Trotz des herben Rückschlags blickte er positiv in die Zukunft und bedankte sich bei seinen Fans für die zahlreichen unterstützenden Nachrichten. „Ich werde zurückkommen“, kündigte er an.

DEINE MEINUNG

1. FC Köln mit großen Personalsorgen in der Offensive

Der Verletzungsschock rund um Dallinga war nicht die einzige Hiobsbotschaft, die der 1. FC Köln zu verarbeiten hatte. Eine Woche vor dem traditiosreichen Rheinderby gegen den Rivalen Borussia Mönchengladbach verletzte sich auch Stürmer-Kollege Ragnar Ache.

Der 28-Jährige fällt vorerst mit einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel aus. Durch den doppelten Ausfall klafft beim FC nun eine große personelle Lücke in der Offensive. Im Testspiel gegen Viktoria Köln trat der vielseitige Marius Bülter als Torschütze in Erscheinung, er könnte auch die Position im Sturmzentrum besetzen. Wer gegen die Borussia stürmen wird, bleibt abzuwarten.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach