Schalke hofft auf Karaman

Die Personalsituation bei Schalke bleibt angespannt. Ein Duo kommt aber eventuell wieder für die Startelf infrage.

Zwei mögliche Rückkehrer, aber auch ein neuer Ausfall: Trainer Miron Muslic (44) von Schalke 04 plagen vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen RB Leipzig weiter große Personalsorgen. Mittelfeldtalent Luca Vozar werde für die Partie „krank“ ausfallen, dafür könnten aber Dejan Ljubicic (Mittelfeld) und Kapitän Kenan Karaman zurückkommen.

Nach dem Abschlusstraining werde er entscheiden, „in welchem Zustand“ das Duo sei und „ob sie eine Option sind für uns – für die Bank, oder ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, dass beide starten“, sagte Muslic, der gegen Leipzig in jedem Fall auf acht Spieler verzichten muss.

Kenan Karaman könnte in die Schalker Startelf zurückkehren Kenan Karaman könnte in die Schalker Startelf zurückkehren © IMAGO/STEINSIEK.CH

Schalke wartet auf erstes Heim-Tor seit Bundesliga-Rückkehr

Nach vier Bundesliga-Spielen in Serie ohne Sieg und dem Aus im DFB-Pokal bei Zweitligist Dynamo Dresden wolle er nicht „nach Alibis“ oder „irgendwelchen Ausreden“ suchen, sagte Muslic, aber „wir können ja nicht wegdiskutieren“, wie viele „Stammkräfte und reine Performanceplayer uns fehlen“. Diese würden „aber in den nächsten Wochen Stück für Stück auch alle wieder zurückkehren“ und dann sei er „sehr, sehr guter Dinge, dass wir uns wieder stabilisieren und dass wir wieder Punkte holen in der Bundesliga“.

Damit die Fans nicht das vierte Heimspiel nacheinander ohne eigenes Tor erleben müssen, fordert Muslic wieder „diese Aggressivität gegen den Ball“, die Schalke in den „letzten 15, 16 Monaten ausgezeichnet“ habe, um dann nach Ballgewinnen wieder schnell umschalten zu können. Dann komme die Mannschaft „automatisch zu mehr Tormöglichkeiten“, sagte Muslic: „Und da müssen wir wieder hinkommen, dass die Jungs auch mal was verballern können und auch mal daneben schießen können.“

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