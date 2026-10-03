Die schlechten Nachrichten für Borussia Mönchengladbach reißen nicht ab. Franck Honorat fällt vorerst verletzt aus.

Nächster Verletzungs-Rückschlag für Borussia Mönchengladbach! Wie der Bundesligist bekanntgegeben hat, fällt Offensivspieler Franck Honorat auf unbestimmte Zeit aus.

Der Franzose hat sich im Training eine Muskelverletzung zugezogen. Weitere Angaben machte Mönchengladbach nicht. Fest steht aber, dass Honorat das Derby beim 1. FC Köln nächstes Wochenende verpassen wird. Nach Einschätzung der Rheinischen Post dürfte er auch für das darauffolgende Spiel gegen die TSG Hoffenheim fraglich sein.

Franck Honorat fällt verletzt aus Franck Honorat fällt verletzt aus © IMAGO/STEINSIEK.CH

Gladbach von Verletzungspech verfolgt

Neben Honorat fehlen den Fohlen derzeit auch Leistungsträger wie Enzo Leopold (Kreuzbandriss), Jens Castrop (Schulterverletzung) oder auch Nicolas Kühn (Muskelbündelriss). Schon im vergangenen Jahr hatte Honorat immer wieder aufgrund kleinerer Blessuren gefehlt.

Borussia Mönchengladbach steht nach vier Bundesliga-Spieltagen mit null Punkten am Tabellenende. Das Derby beim 1. FC Köln wird auch das Pflichtspiel-Debüt von Trainer Alexander Blessin sein, der auf Eugen Polanski gefolgt ist.

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