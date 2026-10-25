„Perfekte Prüfung“: Demichelis will endlich auswärts siegen

Nach dem 4:0-Heimerfolg gegen die SV Elversberg muss RB Leipzig im DFB-Pokal seine Auswärtsschwäche überwinden.

Trainer Martín Demichelis vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig will nach dem erlösenden Heimsieg gegen die SV Elversberg endlich auch auswärts glänzen. „Heute war die beste Prüfung. Wir haben gegen eine eklige Mannschaft gespielt. So wie am Dienstag und dann auch auf Schalke“, sagte er nach dem 4:0 (0:0) am Samstag. Bei der ARD-Sportschau fügte er an: „Wir müssen aus diesem Spiel einfach lernen.“

Leipzig hat die vergangenen fünf Pflichtspiele auf fremdem Platz allesamt verloren, lediglich in der ersten Runde des DFB-Pokals Ende August hatte es bei Regionalligist Eintracht Trier einen 6:0-Erfolg gegeben. Zuletzt setzten die herben Pleiten in der Liga beim FC Bayern (1:6) und in der Champions League bei Real Madrid (1:4) Demichelis unter Druck.

Am Dienstag (18.00 Uhr) geht es in der zweiten Pokalrunde beim Drittligisten Rot-Weiss Essen weiter, ehe Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/beide Sky) in der Liga zu Schalke 04 reist. Dann muss es Demichelis gelingen, die Leistungen, die sein Team in der heimischen Red Bull Arena bringt, auch auswärts herauszukitzeln. Jedes der fünf Heim-Pflichtspiele der laufenden Saison hat RB gewonnen – bei einer Torbilanz von 19:0.

„Mit der gleichen Überzeugung wie hier zu Hause müssen wir versuchen, auch auswärts zu spielen“, sagte Demichelis nach dem Elversberg-Spiel. Sein Stürmer Romulo, der sich gegen die Saarländer mit einem Doppelpack (66./90.+4) hervorgetan hatte, fügte an: „Wir müssen auswärts ruhiger bleiben. Jetzt haben wir ein bisschen Druck, weil wir auswärts nicht viel gewonnen haben. Wir müssen ruhiger sein, um auswärts so zu spielen wie zu Hause.“