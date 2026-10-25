Im Doppelpass sind auch die Worte von Jürgen Klopp über Bayerns Taktik ein Thema. Zwei Gäste sind sich in der Beurteilung einig.

Die jüngsten Aussagen von Jürgen Klopp über die Taktik des FC Bayern und die Rolle von Harry Kane im Speziellen sind im Doppelpass auf SPORT1 am Sonntag auf Unverständnis gestoßen.

„Jürgen Klopp ist extrem in die Analyse gegangen, in die tiefe Analyse, wo er Dinge herausgeholt hat, die ihm nicht gefallen haben bzw. die er nicht versteht. Das sollte er als Bundestrainer nicht machen“, sagte SPORT1-Experte Stefan Effenberg: „Ich habe in Erinnerung, ob es Jogi Löw war oder Nagelsmann als Bundestrainer, dass die sich immer relativ neutral gehalten haben, wenn sie in eine kurze Analyse im Spiel eines Topteams gegangen sind. Das war jetzt extrem, da bin ich bei Oliver.“

Jürgen Klopp war am Samstag beim Duell zwischen Dortmund und Frankfurt zu Gast Jürgen Klopp war am Samstag beim Duell zwischen Dortmund und Frankfurt zu Gast © IMAGO/Kirchner-Media

Klopp-Worte über Bayern „überflüssig“

Damit stimmte Effenberg Oliver Kahn zu. Die deutsche Torwart-Legende hatte Klopps Aussagen am Donnerstag in der Sendung „Triple – der Hagedorn Fußballtalk“ auf RTL/Sky Sport kritisiert und dabei unter anderem gesagt: „Ich habe erst nachdenken müssen, ob er Nationaltrainer ist oder immer noch Fußballexperte.“

Gladbachs Sportchef Rouven Schröder befand im Doppelpass: „Ich habe mich gewundert, weil der Jürgen es schonmal hatte mit dem „Noch“ (seine vieldiskutierte Aussage über Julian Nagelsmann während der WM, Anm. d. Red.), als er etwas offengelassen hat. Der Satz war überflüssig, das kann er sich sparen.“

Auslöser der Debatte waren Klopps Einschätzungen zur Spielweise der Münchner. Der Bundestrainer hatte dabei die taktische Ausrichtung des deutschen Rekordmeisters sowie die Rolle von Harry Kane analysiert. Insbesondere dessen taktische Aufgabe gegen den Ball könne Klopp komplett nicht vollumfänglich verstehen.

DEINE MEINUNG

Klopp erklärte in der Halbzeitpause des Champions-League-Spiels zwischen Bayern und Arsenal (2:2) bei DAZN: „Ich habe bis heute nicht abschließend verstanden, was Bayern gegen den Ball macht.“ Er sei nicht der „Papst des Fußballs, alle dürfen machen, was sie wollen, aber abschließend dahinter gestiegen bin ich nicht.“