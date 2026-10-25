Schiedsrichter Daniel Siebert kann die Partie nicht zu Ende bringen. Für ihn übernimmt Robert Hartmann.

Ungewöhnlicher Wechsel in der Halbzeitpause: Schiedsrichter Daniel Siebert (42) konnte das Bundesligaspiel zwischen der TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen aufgrund einer Wadenverletzung nicht auf dem Platz zu Ende bringen.

Der Unparteiische aus Berlin wurde durch den Vierten Offiziellen Robert Hartmann (47) ersetzt, der beim Stand von 0:0 zur zweiten Halbzeit anpfiff.

Dafür schlüpfte Siebert, Schiedsrichter des Champions-League-Endspiels im Mai zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal (4:3 i.E.), in die Rolle des Vierten Offiziellen. Beide Referees sind mit jeweils mehr als 180 Bundesligaeinsätzen sehr erfahren.

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