Roger Schmidt tritt bei Red Bull in die Fußstapfen von Jürgen Klopp.

Der frühere Bundesliga-Coach Roger Schmidt hat seinen neuen Posten als „Head of Global Soccer“ beim Brause-Giganten Red Bull angetreten. Der 59-Jährige folgt auf Jürgen Klopp, der für das Amt des Bundestrainers seine Stelle im RB-Konzern aufgegeben hatte.

„Es fühlt sich gut an, zurück bei der Red-Bull-Familie zu sein“, sagte Schmidt, der eine Vergangenheit als Coach von Red Bull Salzburg hat: „Dieses Umfeld ist einzigartig im Weltfußball, und die Ambition dahinter ist es, was es so spannend macht. Jetzt freue ich mich darauf, die Menschen hinter unseren Klubs kennenzulernen, zu verstehen, wie sie arbeiten, und auf Fundamenten, die bereits stark sind, die Zukunft zu bauen.“

Schmidt zuletzt in Japan tätig

Mit seinem Engagement bei Red Bull wird Schmidt der Seitenlinie weiter fernbleiben. Nach seinen zahlreichen Trainerstationen, darunter beim Bundesligisten Bayer Leverkusen oder dem portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon, hatte er im Oktober des vergangenen Jahres als globaler Fußballberater der japanischen J.League angeheuert. Erst Anfang Juli hatte Schmidt dort seinen Vertrag bis 2027 verlängert.

Klopp war seine Rolle bei Red Bull zum 1. Januar 2025 angetreten, sein Vertrag lief bis 2029. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) löste ihn gegen eine Spende in Höhe von einer Million Euro an die RB-nahe Stiftung ‚Wings for Life‘ ab, zudem werden bis 2030 drei Länderspiele der A-Nationalmannschaft der Männer in Leipzig austragen.

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